В Японии поджигателя студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек, признали виновным

Прокуратура запрашивала для обвиняемого смертную казнь, однако суд пока не огласил приговор

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Окружной суд Киото признал виновным 45-летнего Синдзи Аобу, который в июле 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation, в результате чего погибли 36 человек. В то же время судья подчеркнул, что конкретная мера наказания для него будет оглашена позднее.

Прокуратура требовала для обвиняемого смертную казнь, в то время как защита настаивала на том, что злоумышленник бредил и поэтому лишь ограниченно дееспособен. "Приговор обвинительный, но мера наказания будет объявлена позднее", - приводит агентство Kyodo слова судьи. Он продолжает зачитывать аргументацию обвинительного приговора, уже назвав подсудимого вменяемым, а его действия - осознанными.

Пожар в студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 литров и устроил поджог, в результате чего погибли 36 и пострадали 33 человека. Преступник тоже получил ожоги. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.