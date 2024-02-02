Для выяснения причин аварии на ТЭЦ Бишкека создали комиссию

Замминистра энергетики республики Насипбек Керимов отметил, что отопление в многоквартирных домах жителей города "есть, оно прекращено частично" и "лишь на некоторых объектах"

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Причины произошедшей на ТЭЦ в Бишкеке аварии выясняются. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке замминистра энергетики республики Насипбек Керимов.

"Авария предположительно произошла на 14-м котле ТЭЦ, создана комиссия, которая выясняет причины этого", - сказал он. По его словам, отопление в многоквартирных домах жителей города "есть, оно прекращено частично" и "лишь на некоторых объектах". В основном прекращена подача тепла в южные микрорайоны города.

Чтобы система отопления города не замерзла, сейчас "работает ее циркуляция".

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедшей на теплоцентрали вспышке и взрыве котла, после чего в старом здании станции начался пожар, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом трое сотрудника ТЭЦ, которые госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По сведениям Минэнерго, жители города обеспечиваются электричеством в полном объеме. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы Бишкека, заявили ТАСС в городской мэрии, работают в обычном режиме. На онлайн-режим обучения переведены школы.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на столичной ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике. Глава кабмина страны Акылбек Жапаров вынужден был из-за аварии вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где должен был 2 февраля принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.