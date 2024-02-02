Школы Бишкека из-за аварии на ТЭЦ перевели на онлайн-режим

Республиканский штаб при правительстве страны сообщил, что такая мера продлится как минимум до 5 февраля

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Школы Бишкека перевели на дистанционный режим обучения как минимум до 5 февраля в связи с произошедшей на ТЭЦ города аварией. Об этом сообщил республиканский штаб при правительстве страны.

"Департаментом образования мэрии города Бишкек принято решение о переводе всех школьных и дошкольных образовательных учреждений города Бишкек на онлайн-обучение до понедельника (включительно). Данные меры приняты до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедшей на теплоцентрали вспышке и взрыве котла, после чего в старом здании станции начался пожар, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пятеро сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По сведениям Минэнерго, электричеством жители города обеспечиваются в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и отопления в ряд микрорайонов. Речь идет примерно о 60 тыс. квартир. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы Бишкека, заявили ТАСС в мэрии, работают в обычном режиме.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на столичной ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике. Глава кабмина страны вынужден был отказаться от участия в намеченном на 2 февраля в Алма-Ате заседании Евразийского межправительственного совета и вернуться в Бишкек. Власти обещают восстановить работу ТЭЦ в полном объеме в течение пяти-семи дней за счет подключения запасных четырех котлов теплоцентрали.