Прокуратура опубликовала видео ДТП с электрокаром в Москве

По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет

МОСКВА, 12 июля. Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале опубликовала видео с регистратора автомобиля HIPhi Z, водитель которого 11 июля проехал на красный сигнал светофора на Бережковской набережной в Москве, сбил пешеходов, а после скрылся.

Позже правоохранители установили местонахождение электрокара. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали, сообщили ТАСС в московском ГУ МВД России. В правоохранительных органах заявили,что молодой человек не смог дать показания из-за опьянения и отказался от медицинского освидетельствования.

По предварительным сведениям, в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет. Двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. В ведомстве заявили, что водителю автомобиля грозит лишение свободы на срок до семи лет.