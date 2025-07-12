Гладков назвал террором удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде

Украинские военнослужащие целенаправленно бьют по гражданским объектам, отметил губернатор Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал удар ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена" очередным доказательством того, что враг намеренно бьет по гражданским объектам, и что его задача - террор. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. <...> Задача врага - террор", - считает Гладков.

Глава региона в связи с этим назвал правильным решение отменить праздничные мероприятия в честь Дня Прохоровского поля - годовщины танкового сражения Великой Отечественной войны.

Ранее похожим образом белгородский губернатор высказался в интервью ТАСС, назвав обстрелы мирных жителей со стороны Украины целенаправленными и осознанными. Гладков считает это "чудовищным преступлением", которому, как он надеется, будет дана правовая оценки со стороны мирового сообщества.