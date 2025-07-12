Гладков показал кадры последствий удара ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена"

Губернатор Белгородской области назвал удар террором

МОСКВА, 12 июля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео последствий удара беспилотника ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена".

Ранее Гладков сообщил, что в коплексе проходили занятия, пострадавших нет.

Сообщается, что из-за удара БПЛА произошло возгорание крыши. На месте происшествия работают пожарные расчеты, рассказал глава региона.

Он отметил, что крышу восстановит подрядчик, строивший здание.

Гладков назвал удар по спорткомплексу очередным доказательством того, что ВСУ намеренно бьют по гражданским объектам, и что их задача - террор. Губернатор также назвал правильным решение отменить праздничные мероприятия в честь Дня Прохоровского поля из-за произошедшего.