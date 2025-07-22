В пресс-службе главного управления МЧС по республике сообщили, что в поисках участвуют 14 человек и 3 единицы техники

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели в Карелии и Архангельской области возобновили поиски пропавших туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

20 июля в МЧС России сообщили о поисках трех туристов из незарегистрированной группы байдарочников, которые сплавлялись по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды маршрут был прерван, а группа решила вернуться назад. Четверых эвакуировали спасатели, поиски троих продолжаются.

"Поиски возобновлены. Всего в них участвуют 14 человек и 3 единицы техники - 2 катера и вертолет Ми-8", - рассказал собеседник ТАСС.

Ранее спасатели обследовали акваторию Белого моря от города Кемь и вдоль береговой линии вблизи островов Кузова, а также вели поиски по акватории Белого моря в районе острова Шуйостров. В Архангельской области вели поиски вблизи островов Олешин и Тапаруха. Всего было обследовано более 1,7 тыс. кв. км.

По предварительной информации, один из пропавших был без спасательного жилета. Еще двое туристов ранее смогли самостоятельно закончить маршрут и не нуждались в помощи.