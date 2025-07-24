По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Росавиация опубликовала кадры с места крушения в Амурской области пассажирского самолета Ан-24.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, не вышел на связь. Позже его обломки обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Обломки разбросаны на большой площади, уточнили в оперативных службах.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

По информации оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о 43 пассажирах и 6 членах экипажа.

В оперативных службах добавили, что в качестве версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.