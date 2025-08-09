На территории дома введен режим ЧС до ликвидации последствий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Остекление в квартирах на нескольких этажах выбито после атаки БПЛА на многоквартирный дом (МКД) в Ростове-на-Дону, две квартиры получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15-го по 20-й этаж", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв и возгорание произошли 8 августа на 18-м этаже многоквартирного дома в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Как сообщал Слюсарь, предварительно, никто не пострадал. На территории дома введен режим ЧС до ликвидации последствий. Жители, чье имущество повреждено в результате ЧП, получат единовременные выплаты.