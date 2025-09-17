Пожар в жилом доме в Иванове локализовали

Тушение осложняют конструктивные особенности кровли

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Возгорание в жилом доме в Иванове локализовано. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Пожар локализован на площади 650 кв. метров", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Иванове на улице Сакко загорелась кровля трехэтажного многоквартирного дома. Из здания были эвакуированы 45 человек. Площадь пожара составляла 500 кв. м, но позднее увеличилась до 650 кв. м. Тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.