НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пять животных погибло во время пожара в зоопарке Новосибирска, сообщает уточненные данные ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщали о 11 погибших животных.

"По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены. 5 животных погибли", - говорится в сообщении.

23 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пояснил, что среди погибших корова черно-пестрая, шотландский бык, ламы и альпака.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно площадь пожара составила 180 кв. м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Пожар ликвидирован.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Он занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.