Bild: полиция не установила происхождение дронов, замеченных над Мюнхеном

Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ пока не смогли выяснить, откуда были запущены дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена вечером 3 октября. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Воздушная гавань возобновила работу утром 4 октября. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

"По одному дрону было замечено одновременно на северной и южной взлетно-посадочных полосах. После этого БПЛА сразу же развернулись и исчезли, поэтому их не удалось идентифицировать", - заявил Bild представитель федерального управления полиции Мюнхена Томас Боровик. Следователи, по всей видимости, испытывают большие трудности в установлении причины инцидентов, указывает издание. "Откуда взлетели беспилотники, остается неясным", - подчеркнул представитель аэропорта Мюнхена Штефан Байер.

В результате инцидента в ночь 4 октября аэропорту Мюнхена застряли 6,5 тыс. пассажиров. Для размещения пассажиров были установлены раскладушки, выданы одеяла, напитки и закуски. Несмотря на то, что работа аэропорта возобновилась 4 октября, многие рейсы вновь были отменены в субботу утром.