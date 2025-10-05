После взрыва газа в многоэтажном доме в Красном Луче спасли двух человек

Их эвакуировали при помощи автолестницы

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России при помощи автолестницы эвакуировали мужчину и женщину из квартиры в многоквартирном жилом доме в Красном Луче ЛНР, где утром 5 октября произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе МЧС по ЛНР.

"Спасатели МЧС России при помощи автолестницы эвакуировали мужчину и женщину, которые были заблокированы в квартире на 4-м этаже. Медицинская помощь им не потребовалась", - сообщили в пресс-службе.

Из-за взрыва бытового газа утром 5 октября обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче. На месте работают экстренные службы, сотрудники прокуратуры и следователи. Как уточнили в Минздраве региона, за помощью к медикам обратилась 63-летняя женщина.