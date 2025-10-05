В Красном Луче ЛНР завели дело после инцидента с газом

Следователи также назначили судебные экспертизы

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения двух этажей дома в Красном Луче из-за взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ЛНР.

"В связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в городе Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначены судебные экспертизы.

Утром 5 октября из-за взрыва бытового газа обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче. Пострадала 63-летняя женщина. Власти города ввели режим ЧС муниципального уровня.