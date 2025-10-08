Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы
Редакция сайта ТАСС
06:13
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков беспилотника. В Сальском районе Ростовской области произошло возгорание травы.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 28 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 - над Воронежской областью, 6 - над Ростовской областью, по 2 - над Брянской и Курской областями, а также по 1 - над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Последствия
- Обломки беспилотника обнаружили на улице Буденного в Липецке, сообщил глава города Роман Ченцов.
- Из домов эвакуировали 50 человек.
- Тех, кому требовалась помощь, устроили в пунктах временного размещения.
- Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
- На территории предприятия в Сальском районе Ростовской области произошло возгорание травы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
- Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.