Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков беспилотника. В Сальском районе Ростовской области произошло возгорание травы.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 28 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 - над Воронежской областью, 6 - над Ростовской областью, по 2 - над Брянской и Курской областями, а также по 1 - над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Последствия