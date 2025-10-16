Пострадал человек. Что известно о ночной атаке на регионы России
Редакция сайта ТАСС
06:15
Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области. В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции. В Воронежской области обесточило несколько населенных пунктов после отражения атаки дронов в соседнем регионе.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 12 БПЛА сбили над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 6 - над Республикой Крым, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 - над Белгородской областью, а также по 1 - над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.
Последствия
- Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.
- В результате падения обломков БПЛА в Волгоградской области произошел пожар на территории подстанции, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
- Он отметил, что специалисты восстанавливают подачу электричества для жителей населенных пунктов, прилегающих к ней.
- По словам Бочарова, повреждений жилых строений и пострадавших нет.
- Специалисты восстанавливают подачу электричества для жителей нескольких населенных пунктов в Воронежской области после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.