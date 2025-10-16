Статья

Пострадал человек. Что известно о ночной атаке на регионы России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области. В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции. В Воронежской области обесточило несколько населенных пунктов после отражения атаки дронов в соседнем регионе.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбили над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской областью, 8 - над Ростовской областью, 6 - над Республикой Крым, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 - над Белгородской областью, а также по 1 - над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.

Последствия