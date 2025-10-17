Реклама на ТАСС
Статья

Повреждение электроподстанций в Крыму. Последствия ночной атаки украинских БПЛА

Редакция сайта ТАСС
06:38
© Александр Полегенько/ ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций в Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами.
  • По данным ведомства, 32 БПЛА сбили над Республикой Крым, 13 - над Ростовской областью, 6 - над акваторией Черного моря, 5 - над Брянской областью, по 2 - над Тульской областью и Московским регионом, а также 1 - над Курской областью.

Последствия

  • В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций в Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
  • Сейчас идут восстановительные работы.
  • Глава региона добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества сообщат позже на официальных информационных ресурсах правительства республики.
  • Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
  • Глава Евпатории Александр Юрьев сообщил, что работа школ и детских садов будет вестись по сокращенному графику пребывания детей. Причиной стали перебои в подаче электричества.
  • В Крыму возможны перебои в электроснабжении из-за атак БПЛА, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
 
