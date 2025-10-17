Статья

Повреждение электроподстанций в Крыму. Последствия ночной атаки украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций в Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, 32 БПЛА сбили над Республикой Крым, 13 - над Ростовской областью, 6 - над акваторией Черного моря, 5 - над Брянской областью, по 2 - над Тульской областью и Московским регионом, а также 1 - над Курской областью.

Последствия