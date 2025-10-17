Повреждение электроподстанций в Крыму. Последствия ночной атаки украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:38
Средства ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций в Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами.
- По данным ведомства, 32 БПЛА сбили над Республикой Крым, 13 - над Ростовской областью, 6 - над акваторией Черного моря, 5 - над Брянской областью, по 2 - над Тульской областью и Московским регионом, а также 1 - над Курской областью.
Последствия
- Сейчас идут восстановительные работы.
- Глава региона добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества сообщат позже на официальных информационных ресурсах правительства республики.
- Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
- Глава Евпатории Александр Юрьев сообщил, что работа школ и детских садов будет вестись по сокращенному графику пребывания детей. Причиной стали перебои в подаче электричества.
- В Крыму возможны перебои в электроснабжении из-за атак БПЛА, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.