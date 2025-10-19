Al Arabiya: командир элитного подразделения ХАМАС погиб при ударе Израиля

Яхья аль-Мабхух находился в кафе в одном из районов города Эз-Завайда, который атаковали израильские ВВС

ТУНИС, 19 октября. /ТАСС/. Командир элитного подразделения "Нухба" боевого крыла палестинского движения ХАМАС Яхья аль-Мабхух убит в результате израильского авиаудара в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, израильские ВВС нанесли удар по зданию кафе, расположенного в одном из районов города Эз-Завайда, где в тот момент находился аль-Мабхух. Палестинские радикалы пока информацию о его гибели не подтверждали.

Канал также передает, что в результате налетов Израиля по различным частям анклава погибли не менее 10 человек.

"Нухба" является военно-морским подразделением группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС.

Новые удары по сектору Газа

19 октября израильская армия объявила, что нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Военные обвинили последних в "грубом нарушении" режима прекращения огня в анклаве: согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля, сторонники ХАМАС запустили противотанковую ракету и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении израильских военных, которые, "в соответствии с соглашением о прекращении огня, занимались демонтажем террористической инфраструктуры в районе Рафаха, в южной части Газы". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося провел совещание с военным руководством страны и поручил "принять решительные меры" против радикалов в Газе, сообщили в канцелярии главы правительства.

ХАМАС свою причастность к инциденту отрицает, объясняя это тем, что якобы "с марта потерял связь" со своими сторонниками на юге анклава.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.