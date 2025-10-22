Реклама на ТАСС
ТАСС публикует видео с места взрыва в Ставрополе

19:20
ТАСС, 22 октября. ТАСС публикует кадры с места взрыва неустановленного устройства в Ставрополе. В результате взрыва пострадала женщина. 

На видео показана работа представителей экстренных служб и правоохранительных органов.

Информация о происшествии уточняется. Принесшего взрывное устройство к остановке задержали. Злоумышленника допрашивают, его мотивы остаются неизвестными. Половина проезжей части на улице, где произошел взрыв, перекрыта 

