ТАСС публикует видео с места взрыва в Ставрополе

Пострадала женщина

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

ТАСС, 22 октября. ТАСС публикует кадры с места взрыва неустановленного устройства в Ставрополе. В результате взрыва пострадала женщина.

На видео показана работа представителей экстренных служб и правоохранительных органов.

Информация о происшествии уточняется. Принесшего взрывное устройство к остановке задержали. Злоумышленника допрашивают, его мотивы остаются неизвестными. Половина проезжей части на улице, где произошел взрыв, перекрыта.