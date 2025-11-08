ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Опубликовано видео крушения вертолета в Дагестане

Ка-226 упал в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района
Редакция сайта ТАСС
17:26
ТАСС, 8 ноября. Опубликованы кадры крушения вертолета в Дагестане.

Ранее сообщалось, что 7 ноября вертолет Ка-226 потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. Он направлялся из Кизляра в Избербаш. Погибли пять человек, еще двое находятся в больнице. Среди погибших - замглавы Кизлярского электромеханического завода и трое ведущих специалистов предприятия, сообщили в компании. 

По данным оперативных служб, вертолет при падении разрушил частный дом. Людей внутри не было. 

РоссияДагестан