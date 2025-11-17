СК показал видео с задержанной матерью найденного расчлененным ребенка
Редакция сайта ТАСС
06:31
ТАСС, 17 ноября. СК России опубликовал кадры с задержанной матерью ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве, а туловище - в квартире в Балашихе.
Читайте также
В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве
В ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что женщина призналась в убийстве ребенка. Мотивы совершения преступления она пояснить не смогла.
Ранее в областной прокуратуре рассказали, что, со слов бабушки ребенка, его увел сожитель матери и больше мальчика не видели.