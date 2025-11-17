СК показал видео с задержанной матерью найденного расчлененным ребенка

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что женщина призналась в убийстве мальчика

ТАСС, 17 ноября. СК России опубликовал кадры с задержанной матерью ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве, а туловище - в квартире в Балашихе.

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что женщина призналась в убийстве ребенка. Мотивы совершения преступления она пояснить не смогла.

Ранее в областной прокуратуре рассказали, что, со слов бабушки ребенка, его увел сожитель матери и больше мальчика не видели.