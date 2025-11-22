Число погибших в землетрясении в Бангладеш увеличилось до 10

Более 100 рабочих получили травмы в давке

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Дакке возросло до 10, более 200 человек получили ранения. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Ранее сообщалось о шести погибших и более 100 раненых.

Пострадавшие находятся на лечении в больницах в разных районах города. Более 100 рабочих получили травмы в давке, возникшей в многоэтажном здании швейной фабрики в округе Газипур, который находится вблизи Дакки.

В столице Бангладеш утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались также в городе Калькутта, в соседнем с Бангладеш индийском штате Западная Бенгалия. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Дакке, после землетрясения информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Также не было зафиксировано разрушений на АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш.