Le Parisien: подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

По словам задержанного, за несколько дней до преступления с ним связались двое мужчин, "которые говорили со славянским акцентом"

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Один из подозреваемых в ограблении французского Лувра заявил, что ему предложили €15 тыс. за кражу. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По утверждению подозреваемого, за несколько дней до ограбления с ним связались двое мужчин, "которые говорили со славянским акцентом". Они, как утверждается, предложили ему совершить кражу со взломом в обмен на €15 тыс. При этом во время совершения преступления подозреваемый, как он утверждает сам, не знал, что грабит самый известный музей Франции, а думал, что проникает в "некое здание, где в воскресенье не должно быть посетителей".

Французские правоохранительные органы, ведущие расследование, не исключают, что заказчиками ограбления могли быть иностранцы. Также есть и другие версии относительно заказчиков: допускается, что ими могли быть коллекционеры произведений искусства или представители организованной преступности, преследовавшие сугубо корыстные цели.

Согласно данным французской полиции, все четверо задержанных ранее непосредственных участников ограбления были до этого знакомы друг с другом. Никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии". Двое из задержанных дали признательные показания, один отрицает свою вину. Последнего из задержанных допрашивает парижская уголовная полиция.

25 ноября газета Le Parisien сообщила о задержании четвертого подозреваемого в непосредственном участии в ограблении музея. Он был последним находившимся на свободе предполагаемым членом группы грабителей. Позже газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщила, что французская полиция задержала еще троих подозреваемых по делу. Речь идет об одном мужчине и двух женщинах.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.