Аглая Тарасова в суде заявила, что не знала точного состава жидкости для вейпа

Обвиняемая также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова в ходе допроса в суде заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым была задержана в аэропорту Домодедово, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально", - заявила Тарасова.

Она также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся.