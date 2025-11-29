Опубликовано видео после ДТП с перевозившим детскую футбольную команду автобусом

Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили в СУ СК по Челябинской области

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Челябинской области/ ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Прокуратура Челябинской области опубликовала в своем Telegram-канале кадры последствий ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду. Он опрокинулся на 181-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда. В автобусе находились 37 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, погибших нет. Три человека, в том числе двое детей, доставлены с травмами в больницу, сообщили в СУ СК по региону.

По факту аварии заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.