Дело заводской отравительницы: как произошло убийство, которое потрясло Краснодар

На скамье подсудимых женщина 46 лет, суд оглашает приговор: признать виновной, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 21 год. Так закончилась громкая история убийства работников хлебозавода №6 в Краснодаре. Жертвами стали не дожившая две недели до своего 54-летия Жанна Редванова и 52-летняя Татьяна Дроменко. Смерть была страшной: вначале угрозы и избиения, затем отравление. Директору хлебозавода удалось спастись. Что же толкнуло кладовщицу хлебозавода на убийство?

Редакция сайта ТАСС

Едкий запах, драка, две жертвы

Вечером 3 июля 2024 года в дежурную часть полиции в Краснодаре поступило сообщение от мужчины о совершении двойного убийства в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Гидростроителей, на место выехала следственно-оперативная группа. В квартире две погибшие: на телах ушибы, кровоизлияния и ссадины, смерть наступила в результате острого отравления. Погибшие — начальник отдела сбыта хлебозавода Жанна Редванова и работавшая на предприятии на различных должностях Татьяна Дроменко.

Также в квартире находился мужчина, удерживавший лежащую на полу связанную женщину, которая сопротивлялась, вырывалась и кричала, — кладовщицу сырьевых складов отдела снабжения хлебозавода Елену Белашову.

Неподалеку от них была еще одна женщина — директор хлебозавода №6 Наталья Ястребова: на теле ушибы, кровоизлияния и ссадины. Она в истерике кричала Белашовой: "Ты Жанну убила?" Белашова продолжала бороться с мужчиной. В квартире — едкий запах распыленного баллончика, следы борьбы: разбросанные вещи и предметы.

В следственном отделе по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело. Позднее материалы передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю, где уже в итоговой редакции Белашову обвинили в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кадры из зала суда, где был вынесен приговор сотруднице хлебозавода, отравившей коллег и покушавшейся на жизнь директора © Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края/ ТАСС

Белашову задержали на месте происшествия и доставили в отдел для проведения следственных действий. Вину она не признавала, вначале отказывалась давать показания, но при последующих допросах дала показания о своей непричастности.

Показания "невиновного"

По показаниям Белашовой, 3 июля 2024 года после рабочего дня они вышли с территории завода вместе с Дроменко, которая якобы сообщила коллеге, что нужно поехать домой к Редвановой на разговор, который будет носить нетелефонный характер. Белашова села к Дроменко, по дороге они обсуждали странность просьбы. Редванова встретила их в общем коридоре подъезда и пригласила на кухню, там угостила Дроменко водой из холодильника, выпила ее сама, затем сообщила гостям, что они ждут Ястребову, которая попросила ей в чем-то помочь.

Через некоторое время, со слов Белашовой, приехала Ястребова и позвала Редванову на личный разговор в отдельную комнату. Дроменко легла на кровать, а когда в спальню вернулась Ястребова, она поинтересовалась здоровьем Дроменко и приказала своим подчиненным лечь, якобы для их же безопасности.

Белашова заявляла, что подчинилась начальнице и легла, после чего ее удерживала Дроменко, а Ястребова схватила за волосы и начала придавливать. В завязавшейся драке Белашова попыталась ударить Ястребову выпрямителем для волос, вырвалась и побежала к выходу. В общем коридоре в подъезде она наткнулась на неизвестного мужчину в голубой рубашке, который затащил ее обратно в квартиру, повалил на пол. Затем ее связали скотчем, в квартире появился еще один мужчина, затем приехала полиция.

Показания Белашовой оказались непоследовательными, противоречивыми и начали сыпаться уже в процессе уточнения обстоятельств. Опергруппа обнаружила в косметичке Белашовой таблетки, наручники, глушитель для пистолета, два баллончика с газом и нож. Женщина заявила, что все это не ее. По поводу наручников она пояснила, что не исключает, что могла их касаться.

Придерживаться подобной линии защиты вместе со своими адвокатами Белашова продолжила уже и в суде, где так и не рассказала о мотивах своего поступка и лишь твердила, что она невиновна.

"На почве личной неприязни"

Елена Белашова родом из Макеевки Донецкой области, имеет российское гражданство, у нее двое сыновей, один из них несовершеннолетний. У нее была судимость за кражу, суд назначил ей наказание в виде штрафа, судимость была погашена. Также у нее был опыт руководящей работы на хлебозаводе. В марте 2022 года она устроилась работать кладовщицей на Краснодарский хлебозавод №6, ее взяли туда на время декретного отпуска основного сотрудника.

Работой Белашовой на предприятии были недовольны: ей делали замечания и Редванова, и Дроменко. Белашова считала претензии необоснованными, а отношение — предвзятым. Однажды она пожаловалась на Редванову директору Ястребовой. Та вызвала Редванову, которая все изложила. Кроме того, Белашова критиковала организацию рабочего процесса, списывая это на некомпетентность Ястребовой.

Сами работники хлебозавода характеризуют Белашову по-разному. Со слов одних — отзывчивая и добрая, но агрессивная, не терпящая критику. Со слов других — недружелюбная, скрытная, хитрая и надменная.

Дроменко же, по мнению работников, была не конфликтной и не агрессивной, долго терпела, но в какой-то момент могла сорваться и эмоционально высказать все, что думает. Редванова обладала мягким характером и сильным чувством сострадания.

Работники хлебозавода отмечали, что Белашова, Редванова и Дроменко дружили и проводили вместе свободное время. Белашова и Редванова работали в одном кабинете.

На Краснодарском хлебозаводе №6 работал и старший сын Белашовой: вначале приемосдатчиком тары, затем грузчиком-комплектовщиком, позднее кладовщиком, а в последнее время он также находился в подчинении у Редвановой. Его охарактеризовали как упрямого, не признающего ошибки, не соблюдающего субординацию со старшими по возрасту и по должности, спорящего с руководством, недобросовестного, конфликтного. В начале лета 2024 года он отказался возместить стоимость утраченного товара, говорил с Редвановой грубо, та пожаловалась Дроменко. Белашова в этой ситуации поддержки не нашла.

Подобные конфликты были не единичны, каждый раз сын жаловался Белашовой, хотя при этом называл все обыкновенными рабочими процессами, но считал, что из-за этого Редванова начала "вставлять палки в колеса" по работе его матери.

В процессе расследования Белашовой назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и эксперты признали ее вменяемой.

Хронология убийства

В доме Белашовых обстановка стала напряженной, она поддерживала сына, считая критику его работы необоснованной, у нее возникла неприязнь к "обидчицам", она задумала преступление и начала к нему готовиться: приобрела нейролептик, скотч, наручники, заказала игрушечный металлический пистолет с глушителем и патронами, подобрала подходящий кухонный нож и узнала адрес Редвановой.

3 июля 2024 года после работы вместе с Дроменко они отправились к Редвановой. Под каким предлогом — так и осталось неизвестным. По дороге Дроменко позвонила мужу и предупредила, что задержится: едет по делам с коллегой. В квартире Редвановой Белашова принудила обеих женщин принять большую дозу нейролептика.

По плану Белашовой ей осталось отомстить еще одной "обидчице" — директору Ястребовой. Женщина заставила Редванову позвонить руководительнице и заманить ее в квартиру.

Ястребова в этот момент находилась в салоне красоты. Услышав заплаканный и испуганный голос Редвановой, которая попросила приехать к ней домой, не объясняя, что произошло, и не отвечая на вопросы, директор насторожилась. По дороге она позвонила подруге, рассказав о странной ситуации.

Подруги условились, что если Ястребовой долго не будет на связи, значит, нужно принимать меры. Ястребова переслала подруге адрес, по которому она направлялась.

Дверь в квартиру Редвановой открыла Белашова, Ястребова прошла в комнату, на ее вопросы Белашова не ответила и, приставив пистолет, заставила ее лечь на пол, отобрала мобильный телефон, надела наручники, связала скотчем и начала избивать.

Белашова выкрикивала Ястребовой претензии: как та ее якобы унизила и выгнала, не пожелав разговаривать, как "несправедливо" лишила премии, пренебрегала ее рекомендациями по управлению заводом и т.д.

В этот момент зазвонил мобильный телефон Ястребовой, а ей самой удалось освободиться от скотча и громко закричать. Белашова попыталась задушить Ястребову шнуром и ремнем. В процессе Ястребова делала попытки на ощупь нажимать кнопки мобильного, чтобы оповестить о происходящем.

В это время подруга Ястребовой сообщила о случившемся ее сыну, тот позвонил знакомому, попросив его поехать по адресу Редвановой, так как ему ближе. Первым на место происшествия успел добраться именно он. После его звонка и стуков Белашова запаниковала, прыснула в лицо Ястребовой из перцового баллончика, открыла входную дверь, выбежала в общий коридор подъезда и, увидев мужчину, закричала: "Помогите, убивают!" Мужчине удалось ее задержать, вернуть в квартиру и удерживать до приезда полиции. Чуть позже на место ЧП приехал и сын Ястребовой.

Послесловие

Ястребова осталась жива.

Смерть Редвановой и Дроменко наступила в результате острого отравления антипсихотическим средством. Белашова в своих показаниях не сообщила, где и как она купила препарат. В момент убийства сын Белашовой не знал, где находится его мать. На оглашение приговора судом он не явился.

Суд назначил Белашовой наказание в виде лишения свободы на 21 год с отбыванием в колонии общего режима.

Елена Задворная

При подготовке текста были использованы материалы уголовного дела Белашовой.