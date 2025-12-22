ТАСС публикует кадры с места взрыва, где погиб генерал Сарваров

ТАСС, 22 декабря. ТАСС публикует видео с места взрыва машины на парковке на юге Москвы, из-за которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

На кадрах видна работа оперативных служб.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что, по одной из версий, убийство организовано украинскими спецслужбами.

В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.