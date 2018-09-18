Прокуратура отозвала жалобу на условный приговор замдиректора Эрмитажа Новикову за хищение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура отозвала направленную в Санкт-Петербургский городской суд жалобу на условный приговор заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову за хищения средств, выделенных на реставрацию объектов музея, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Производство по апелляционному представлению прекращено", - сказал председательствующий судья, рассмотрев просьбу прокуратуры. Причины изменения позиции на данный момент неизвестны.

Ранее обвинение просило ужесточить наказание Новикову, сменив условный срок на реальный. Для Новикова оглашенная во вторник позиция прокуратуры стала неожиданной, услышав просьбу обвинения, он рассмеялся. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

В июле Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Новикова к 2,5 года условно и штрафу в 500 тыс. рублей, свою вину он полностью признал. Суд установил, что Новиков вместе с управляющим ЗАО "Балтстрой" Александром Коченовым участвовали в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж, признанный в данном процессе потерпевшей стороной, отозвал иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.