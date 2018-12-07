Суд отпустил из-под домашнего ареста фигуранта дела о ЧП с катамараном в Волгограде

"С апреля этого года в УПК РФ была внесена новая мера пресечения - запрет на совершение определенных действий. Следователь обратился с ходатайством в суд об изменении меры пресечения Жданову с домашнего ареста на эту, более мягкую меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и запретил обвиняемому в течение двух месяцев покидать жилое помещение с 22:00 до 07:00 часов следующего дня, также запретил пользоваться телефоном и интернетом, и общаться с участниками судопроизводства по данному уголовному делу", - пояснил адвокат.

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Красноармейский районный суд Волгограда изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий владельцу лодочной станции Леониду Жданову по делу о столкновении катамарана с баржей на Волге, где погибли 11 человек. Об этом сообщил в беседе с корр. ТАСС адвокат обвиняемого Николай Висков.

Он отметил, что подаст апелляционную жалобу в Волгоградский областной суд на это решение райсуда. "Теперь мой подзащитный может перемещаться как угодно в течение дня, ходить на работу и так далее. Однако в жалобе мы укажем, что мы не ознакомлены с материалами дела и не знаем, какие лица являются свидетелями по делу, чтобы исключить общение с ними, а также в части использования средств связи и сети Интернет. Потому что никто ему не запрещает сейчас ходить на работу, но работать сегодня в современных условиях без этого в принципе невозможно", - добавил Висков.

ЧП произошло 11 июня. В 250 метрах от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда прогулочный катамаран столкнулся с баржей. Погибли 11 человек, спасены пять пассажиров катамарана. По версии следствия, Жданов не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей. 14 июня райсуд Волгограда арестовал его на два месяца, позже областной суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.