СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Главное о ЧП в Шереметьево

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

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Председатель СК Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела.

Он поручил организовать проведение необходимых экспертных исследований, а также в кратчайшие сроки завершить осмотр места ЧП, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией.

Ранее сообщалось, что на месте крушения SSJ-100 изъяли бортовой и речевой самописцы.

5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, еще девять госпитализированы.