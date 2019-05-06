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Расследование ЧП с SSJ-100

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

На месте крушения ранее изъяли бортовой и речевой самописцы
© Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

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Председатель СК Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела.

Он поручил организовать проведение необходимых экспертных исследований, а также в кратчайшие сроки завершить осмотр места ЧП, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией.

Ранее сообщалось, что на месте крушения SSJ-100 изъяли бортовой и речевой самописцы.

5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, еще девять госпитализированы. 

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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