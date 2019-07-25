Суд арестовал кассира банка в Башкирии за кражу 6,5 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кассир одного из башкирских банков заключена под сражу на два месяца после кражи 6,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня по ходатайству следователя следственной части Главного следственного управления ГСУ МВД по Республике Башкортостан Калининским районным судом города Уфы кассиру банка, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился представитель банка Уфы, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 млн рублей. Полицейскими было установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 160 УК РФ).

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте. Жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла с места работы, вместе с ней пропали муж и двое несовершеннолетних детей. Все они были объявлены в федеральный розыск, дело возбудили по ст. 160 УК РФ. Спустя месяц вся семья была задержана в Казани.

Хайруллину отправили в СИЗО, так как ранее суд ее заочно арестовал. Ее супруг приехал в Москву, где на телевидении рассказал, что деньги ему понадобились для покрытия долгов по азартным играм. После возвращения в Уфу он был помещен под домашний арест, так как проходит соучастником по делу своей жены.