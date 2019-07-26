Несколько квартир получили повреждения после взрыва в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Несколько квартир, по предварительным данным, оказались повреждены из-за взрыва газа в жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области, жильцы подъездов, не затронутых взрывом, вернулись в свои квартиры, сообщили ТАСС в районной администрации.

В четверг около 15:30 мск в управление МЧС поступила информация о ЧП в жилом трехэтажном доме в поселке Рахья на улице Октябрьская. По данным ведомства, в квартире произошел взрыв баллона с бытовым газом. По данным районных властей, в результате ЧП пострадал один человек.