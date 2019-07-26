Несколько квартир получили повреждения после взрыва в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Несколько квартир, по предварительным данным, оказались повреждены из-за взрыва газа в жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области, жильцы подъездов, не затронутых взрывом, вернулись в свои квартиры, сообщили ТАСС в районной администрации.
В четверг около 15:30 мск в управление МЧС поступила информация о ЧП в жилом трехэтажном доме в поселке Рахья на улице Октябрьская. По данным ведомства, в квартире произошел взрыв баллона с бытовым газом. По данным районных властей, в результате ЧП пострадал один человек.
"Сейчас там специалисты проводят осмотр, он еще не завершен, однако, по предварительным данным, повреждены оказались три-четыре квартиры, включая ту, где произошло ЧП", - сказала представитель администрации.
Она добавила, что жители других подъездов, которых не коснулось ЧП, вернулись в свои квартиры. Среди жильцов данного подъезда только один человек выразил желание провести ночь в пункте временного размещения, который был развернут в доме культуры. "Остальные разъехались по родственникам", - сказали в администрации района.
Взрывом была разрушена стена на торце дома на втором этаже. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить средства из резервного фонда региона на восстановление дома.
Управление СК РФ по Ленинградской области начало доследственную проверку по факту инцидента.