Жена и дети Смоленкова, которого в СМИ называют агентом ЦРУ, также объявлены в розыск

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Члены семьи бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлены в розыск как пропавшие без вести. Как следует из базы данных МВД России о разыскиваемых, в ней значатся Антонина Смоленкова, 1984 года рождения, и ее дети.

Ранее в понедельник сообщалось, что Олег Смоленков, 1969 года рождения, считается пропавшим без вести, что стало основанием для объявления его в розыск.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова было возбуждено уголовное дело в России по статье "Убийство", но его расследование было приостановлено. Как сообщали федеральные СМИ, летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где они и исчезли.

Как ищут пропавших без вести

Розыск пропавших без вести - отдельный вид розыска, при котором применяются все возможные оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения человека. При возбуждении уголовного дела заводится оперативно-поисковое дело, заполняются опознавательные карты с приметами пропавшего. При выяснении, что пропавший не стал жертвой преступления, оперативно-поисковое дело переводится в разыскное дело, которое может быть прекращено спустя 15 лет после начала розыска. Оно также может быть приостановлено спустя пять лет, если исчерпаны все возможности для обнаружения без вести пропавшего.

Кроме того, для поиска пропавшего без вести за рубежом могут использоваться возможности Интерпола - в отличие от розыска преступника для ареста и решения вопроса о выдаче (уведомление с "красным углом") в случае розыска пропавших без вести издается уведомление с "желтым углом" для установления его местонахождения. За последние 15 лет России инициировала более 200 таких уведомлений, удалось разыскать несколько десятков человек.

Данные американских СМИ

9 сентября телекомпания CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не назвала агента по имени, указав лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кто именно имеется в виду.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.