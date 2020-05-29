В Якутии возбудили дело из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за вспышки коронавируса среди пожилых постояльцев и работников в частном пансионате для престарелых в Якутске. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.

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В мае в частном пансионате для престарелых "Доверие" было выявлено 15 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией.

"Массовое заражение стало возможным в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактических мероприятий не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, выявлены факты выезда за пределы пансионата и т. д.", - отмечается в сообщении.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан"). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Якутский городской суд назначил административный штраф в размере 150 тыс. рублей владельцу частного пансионата "Доверие" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 675 человек, умерли семь пациентов.