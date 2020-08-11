Три из 16 предприятий останутся на площадке "Усольехимпрома"

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Три из 16 предприятий, работающих на промплощадке бывшего "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском (Иркутская область), останутся на этой территории. Остальные будут перенесены с возмещением затрат их владельцам, сообщил во вторник журналистам врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что на промплощадке работают 11 компаний. По данным врио губернатора - 16. Тем компаниям, которым предстоит перенести свои производства, власти планируют предоставить новые участки и компенсировать затраты на переезд.

"Все, что касается предприятий, которые работают или продолжают работать. Их шестнадцать. Мы определили, что три предприятия мы оставляем. Они основные, в том числе потому, что они выполняют гособоронзаказ, [поддержание] систем жизнеобеспечения. В отношении остальных предприятий мы проводим индивидуальные беседы, их производственная площадка будет перенесена с учетом возмещения затрат, которые они понесут", - сказал Кобзев.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.