Филатов: главные итоги года - рост популярности шахмат и игра лидеров сборной России

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самыми важными итогами года для российского шахматного сообщества являются значительная популяризация вида спорта и сильное выступление российских шахматистов в престижных турнирах. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
"Гордимся тем, что у нас в официальном рейтинге 255 тыс. шахматистов - это невероятно большая цифра, - сказал Филатов. - Это люди, которые обсчитывают свои партии, ведут рейтинг и играют профессионально. Значит, любителей шахмат в стране - миллионы. Возможно, по этому показателю мы сейчас даже лучше, чем в СССР. Все это говорит о работе федерации, попечительского совета".
"Появляются шахматные мюзиклы, фильмы, популяризация игры в этом году просто невероятная. Запросы по слову "шахматы" в поисковиках тоже бьют все рекорды", - добавил Филатов.
Президент ФШР рассказал, что в настоящее время идет работа над фильмом про легендарное противостояние за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным: "Федерация консультирует создание фильма, посвященного матчу между Карповым и Корчным, который выйдет в следующем году, над ним работает студия Никиты Михалкова".
Филатов особо отметил социально значимые проекты ФШР, обучающие и прививающие детям любовь к шахматам. "Мы продолжаем работу над программой шахмат в школах, которую ведем совместно с фондом Геннадия и Елены Тимченко. Укомплектованы учебниками, шахматами, через программу шахматного образования в стране прошло уже 300 тыс. детей и школьников. Мы сделали первый учебник для слепых шахматистов в этом году. Было сложно переводить шахматные партии на язык слепых. Этим моментом в этом году тоже гордимся", - сказал президент ФШР.
"Конечно, отдельно стоит отметить помощь волонтерам и врачам во время пандемии. По инициативе Владимира Крамника шахматисты собирали средства медикам в регионы. В итоге участники благотворительного шахматного турнира "Сборная - России" выслали в региональные медицинские учреждения защитные костюмы и лекарства на внушительную сумму - 26 млн рублей", - отметил Филатов.
Успехи на международной арене
Говоря о спортивных успехах в 2020 году, глава ФШР отметил сборную России, которая в августе сумела добавить звание чемпиона шахматной онлайн-олимпиады к завоеванным в 2019 году победам на чемпионатах мира и Европы. Команда России стала первым в истории действующим победителем этих трех престижных турниров. В составе сборной выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.
"И надо выделить Горячкину - вице-чемпионку мира. Наша молодая надежда, впервые играла в матче за корону и проиграла только на тай-брейке. Но старт получился очень хороший, - сказал Филатов. - Ян Непомнящий - лидер в турнире претендентов. И, как и Горячкина, чемпион России. Гордимся нашими лидерами".
Александра Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в январском матче за звание чемпионки мира (6:6, тай-брейк - 1,5:2,5).
Турнир претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону проходил в марте в Екатеринбурге и был прерван после первого круга из-за эпидемиологической ситуации. Лидерами являются россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка). Соревнования должны завершиться в апреле в Екатеринбурге.