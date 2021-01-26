Идентификация сборных. Федерации утверждают новые названия и логотипы российских команд

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международные спортивные федерации практически определились с названиями и логотипами сборных команд России по зимним видам спорта, под которыми им предстоит выступать на чемпионатах мира. В стадии согласования в настоящий момент остались названия сборных по хоккею, биатлону, керлингу, фристайлу и сноуборду. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

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Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием "Федерация лыжного спорта России" (Russian Ski Federation). Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее рассматривались варианты "Национальные спортсмены России" (National athletes of Russia) и "Нейтральные спортсмены России" (Neutral athletes of Russia). В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово "federation" будет заменено на "association" (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть только одно но - вариант "RSA" совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки (Republic of South Africa). Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, а в случае их побед во время церемоний награждения будет исполняться гимн международной федерации. Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта.

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На чемпионате мира про санному спорту в германском Кёнигсзе в случае, если победу на соревнованиях одержит российский саночник, будет звучать гимн Международной федерации санного спорта (FIL). Как сообщили ТАСС в пресс-службе FIL, россиянам будет разрешено соревноваться в нейтральной форме, без национального флага или гимна и без обозначения страны. Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. Бобслеисты сборной России на чемпионат мира, который пройдет в германском Альтенберге с 5 по 14 февраля, отправятся с флагом, на котором будет изображен логотип Федерации бобслея России, а в случае побед на церемониях награждения будет играть гимн Международной федерации бобслея и скелетона. Тонкости технологий На чемпионате мира по конькобежному спорту, который состоится в нидерландском Херенвене 11-14 февраля, россияне выступят в комбинезонах без альтернативного названия команды, и тут дело не в запретных санкциях, а нюансах производства. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Союза конькобежцев России, изначально комбинезоны спортсменов были отданы в производство без нанесения названия команды. Сейчас внести изменения в форму за такое короткое время до старта представляется невозможным в связи с тонкостями технологии.

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