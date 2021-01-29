На пороге новой эры клубного футбола. УЕФА готовится к созданию суперлиги

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом Александером Чеферином прорабатывает вопрос о реформе главного клубного турнира под эгидой организации - Лиги чемпионов. По всей видимости, УЕФА таким образом реагирует на угрозу возникновения неподконтрольного турнира с участием ведущих клубов.

Впервые о замысле создания ведущими клубами своего соревнования заговорили в конце 90-х годов. Топ-клубы были недовольны как минимум двумя моментами. Дело касалось контроля доходов со стороны УЕФА, а также недостаточного, по мнению клубов, количества матчей между собой, что опять же снижало прибыль. Идеологи суперлиги искали коммерческого партнера, готового инвестировать немалые средства в осуществление желания ведущих клубов континента зарабатывать больше и самостоятельно распределять прибыль. В 1998 году итальянское объединение компаний Media Partners объявило о приглашении ведущих клубов в новый турнир, бюджет которого превышал лигочемпионский в три раза. Однако президент УЕФА Леннарт Юханссон через прессу заставил клубы усомниться в платежеспособности конгломерата, а потом и изменил формат своего турнира. В дальнейшем идея создания суперлиги возникала на уровне высказываний руководителей клубов. К примеру, в 2009 году с критикой Лиги чемпионов выступал президент "Реала" Флорентино Перес, но дальше слов дело не двигалось. К тому же УЕФА для упреждения проводил реформы турнира в сторону дальнейшего увеличения количества участников из представителей ведущих европейских лиг. В последний раз всерьез о возможности создания нового турнира говорилось в европейских СМИ на протяжении 2019 и 2020 годов. Так, телеканал Sky Sports ("Скай спортс") сообщал об организации европейскими топ-клубами премьер-лиги. По задумке идеологов, каждому из потенциальных участников гарантировались более $100 млн.

На эту тему Сорокин считает, что УЕФА не пойдет на изменение формата Лиги чемпионов

Ответный удар УЕФА 29 января испанское издание As сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В публикации отмечалось, что организация готова пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским "Реалом", итальянским "Ювентусом", английским "Манчестер Юнайтед", французским ПСЖ и турецким "Фенербахче". Параллельно с этим эксперты и технические специалисты уже начали прорабатывать структурные, нормативные и логистические нюансы проекта. При этом, как утверждают испанские СМИ, президентом УЕФА была создана рабочая группа по данному вопросу, в нее якобы входят вице-президенты организации испанец Луис Рубиалес и португалец Фернандо Гомеш, казначей УЕФА англичанин Дэвид Гилл, а также генеральный секретарь грек Теодор Теодоридис. В материале As отмечалось, что УЕФА планирует предоставить топ-клубам более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов между участниками турнира. Планируется, что реформа будет реализована к 2024 году. При этом не исключен вариант, при котором изменение формата Лиги чемпионов может случиться на один-два года раньше. Это произойдет, если переговоры между заинтересованными сторонами пройдут быстро и успешно.

На эту тему Федун: возможная реформа премьер-лиги должна учитывать изменения формата Лиги чемпионов

Как утверждают испанские СМИ, идея изменения формата Лиги чемпионов у президента УЕФА появилась давно, но на фоне разговоров по поводу возможного создания неподконтрольной суперлиги она получила импульс. Также в публикации As отмечается, что идея переформатирования Лиги чемпионов нашла поддержку со стороны ФИФА и лично президента организации Джанни Инфантино. В пресс-службе УЕФА на запрос ТАСС по поводу возможного изменения формата Лиги чемпионов ответили следующее: "Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить". Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС скептически высказался об изменении формата Лиги чемпионов. "Ориентир для нынешнего руководства УЕФА - равноправие, а не выделение какой-то группы клубов. Я не осведомлен о том, в какую сторону будут изменения, это не обсуждалось на исполкомах. Но не думаю, что УЕФА на это пойдет", - отметил собеседник агентства. "Главное - соблюдение спортивного принципа" Представители руководства петербургского "Зенита" и московского "Локомотива", клубов, в последние годы представляющих Россию на групповом этапе Лиги чемпионов, воздержались от комментариев по поводу возможного изменения формата. Вместе с тем владелец столичного "Спартака" Леонид Федун, чья команда не выступала в основной сетке главного еврокубкового турнира с сезона-2017/18, поделился с ТАСС мнением.

На эту тему Прядкин: РПЛ абсолютно не заинтересована в создании Европейской премьер-лиги