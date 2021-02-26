"Простой в общении и творческий". 70-летний юбилей отмечает биатлонист Владимир Барнашов

"Даже не помню, как мы познакомились с Владимиром Михайловичем. Это было очень давно, скорее всего, в 1981 году. Я тогда попал в юниорскую сборную СССР, а он был в основном составе. И мы где-то на сборе пересекались", - вспоминает Дмитрий Васильев.

Начинал Владимир Михайлович с лыжных гонок, но с 1974 года "заболел" биатлоном. Уже через два года спортсмен попал в состав сборной страны, а в 1979 году завоевал бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Еще через год Барнашов в составе сборной СССР по биатлону выиграл эстафету на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, затем последовали еще две бронзовые медали чемпионатов мира в эстафете.

К Олимпийским играм 1984 года тренерский штаб принял решение омолодить состав сборной. Так Барнашов завершил соревновательную карьеру и сразу получил предложение попробовать себя в тренерской деятельности. Интересно, что работать специалисту предстояло с теми, с кем еще вчера он соревновался в одном составе. Но биатлонисты поддержали назначение молодого специалиста.

"Помню, как он еще выступал, мы бегали сначала вместе. Потом, кажется в 1985 году, он перешел на тренерскую работу, - рассказывает Васильев. - Нас даже спрашивали, какое у спортсменов мнение на этот счет, стоит ли Барнашова взять на должность тренера в сборную. Мы, спортсмены, его тогда поддержали, конечно".

Тренерские результаты

Под руководством Барнашова мужская сборная СССР по биатлону одержала победы в эстафетах на двух подряд Олимпийских играх (в 1984 и в 1988 годах), а также на чемпионате мира 1986 года.