"Простой в общении и творческий". 70-летний юбилей отмечает биатлонист Владимир Барнашов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заслуженному мастеру спорта СССР по биатлону, заслуженному тренеру СССР и России Владимиру Барнашову в пятницу исполнилось 70 лет.
"Даже не помню, как мы познакомились с Владимиром Михайловичем. Это было очень давно, скорее всего, в 1981 году. Я тогда попал в юниорскую сборную СССР, а он был в основном составе. И мы где-то на сборе пересекались", - вспоминает Дмитрий Васильев.
Начинал Владимир Михайлович с лыжных гонок, но с 1974 года "заболел" биатлоном. Уже через два года спортсмен попал в состав сборной страны, а в 1979 году завоевал бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Еще через год Барнашов в составе сборной СССР по биатлону выиграл эстафету на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, затем последовали еще две бронзовые медали чемпионатов мира в эстафете.
К Олимпийским играм 1984 года тренерский штаб принял решение омолодить состав сборной. Так Барнашов завершил соревновательную карьеру и сразу получил предложение попробовать себя в тренерской деятельности. Интересно, что работать специалисту предстояло с теми, с кем еще вчера он соревновался в одном составе. Но биатлонисты поддержали назначение молодого специалиста.
"Помню, как он еще выступал, мы бегали сначала вместе. Потом, кажется в 1985 году, он перешел на тренерскую работу, - рассказывает Васильев. - Нас даже спрашивали, какое у спортсменов мнение на этот счет, стоит ли Барнашова взять на должность тренера в сборную. Мы, спортсмены, его тогда поддержали, конечно".
Тренерские результаты
Под руководством Барнашова мужская сборная СССР по биатлону одержала победы в эстафетах на двух подряд Олимпийских играх (в 1984 и в 1988 годах), а также на чемпионате мира 1986 года.
"Что отличает тренера Барнашова от других? Сложный вопрос. Думаю, что простота общения. Доступность, - отмечает Васильев. - Мы и сейчас продолжаем общаться с ним по работе, хотя у каждого своя работа и живем в разных городах. Видимся реже".
Дмитрий Васильев бежал во всех трех победных составах, а Сергей Чепиков принимал от него эстафету на Играх в Калгари в 1988 году.
"С Владимиром Михайловичем я познакомился уже как с тренером сборной, когда попал в команду, - вспоминает Сергей Чепиков. - В то время всех все устраивало, всем хорошо работалось. Понятно, что чего-то не хватало иногда, но работали хорошо, была дисциплина".
Новых успехов
Сейчас Владимир Барнашов занимает пост помощника президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Владимир Михайлович координирует программу развития биатлона в России.
"Владимир Михайлович сейчас в руководстве Союза биатлонистов России, так что хочу пожелать, чтобы работа была плодотворная, - отметил Чепиков. - Чтобы наши биатлонисты радовали его своими успехами".
К поздравлениям присоединился и Дмитрий Васильев. "В этих условиях всем нужно желать в первую очередь здоровья. Он пересекает некий рубеж жизни, который уже требует внимания к своему здоровью. Так что прежде всего желаю ему здоровья и чтобы у близких тоже все было хорошо", - сказал Васильев.
"Поскольку Владимир Михайлович работает в центре биатлонистов России, то следующее пожелание - творческих успехов! Спорт - это творческая сфера, в этом отношении никаких сомнений не может быть. Он много лет работал тренером, а тренерская работа - это очень творческий процесс", - заключил собеседник агентства.