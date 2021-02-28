Статуя Свободы фигурного катания. Туктамышева отстояла право выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева доказала свое право выступить на мировом первенстве в Стокгольме. 24-летняя воспитанница Алексея Мишина сделала своему учителю прекрасный подарок к предстоящему юбилею, став в финале Кубка России сильнейшей среди оставшихся претенденток на третью путевку в Швецию.

На эту тему Валиева заявила, что спокойно относится к непопаданию на чемпионат мира

После короткой программы финала Кубка России лидировали Камила Валиева и Дарья Усачева - спортсменки, которые в силу возраста не претендуют на участие в чемпионате мира. Третьей шла Туктамышева, еще одна претендентка на поездку в Стокгольм чемпионка Европы Алена Косторная шла только шестой. После выступления Косторной в короткой программе ее тренер Евгений Плющенко сообщил, что помимо перенесенного в середине сезона коронавируса Косторная переболела ангиной, из-за чего кататься с новой короткой программой ей пришлось очень непросто - были проблемы с дыханием. Тем не менее Косторная после не самой успешной тренировки все-таки приняла решение выйти на произвольную программу, докатала ее до конца, сохранив в итоговом положении шестую позицию. По итогам короткой и произвольной программ Туктамышева заняла четвертое место, для нее предстоящий чемпионат мира может стать третьим в карьере - впервые она попала на этот турнир в 2013 году, когда он проходил в канадском Лондоне, затем - в Шанхае в 2015 году, где ученице Мишина удалось завоевать золото. После выступления Туктамышевой Мишин, обычно немногословный в общении с журналистами, признался: "Думаю, она отобралась на чемпионат мира. Она - стоик, о котором писал Теодор Драйзер, она является сейчас статуей Свободы, которая освещает путь в фигурное катание". Сама Туктамышева предупредила, что так давно не бывала на чемпионатах мира, что сейчас собирается просто получать удовольствие от происходящего: "Буду просто кайфовать и получать удовольствие от того, что я на чемпионате мира. Хочу классно подготовиться и использовать шанс показать свои программы не только в России, но и на весь мир". Косторная в свою очередь достаточно мужественно пережила неудачу в отборе, она рада уже тому факту, что все-таки смогла выступить. И, конечно, ей, как и любому спортсмену, обидно не попасть на чемпионат мира, ведь еще в прошлом сезоне чемпионка Европы должна была безоговорочно на нем выступать, однако чемпионат мира в Монреале был отменен. "Но вот так складывается в спорте - что-то приобретаешь, что-то теряешь, и это не конец света", - считает 17-летняя Косторная. Не надо "ВУХ" Свои задачи на Кубке России решили 14-летние Валиева, Майя Хромых и Усачева. Валиева подтвердила титул сильнейшей российской юниорки, Хромых в произвольной программе впервые в карьере удалось исполнить две четверных прыжка - тулуп и сальхов. В итоге места распределились следующим образом: победу одержала Валиева - 238,00 балла (88,71 за короткую программу и 149,29 за произвольную), второе место заняла Хромых (235,96; 73,77 + 162,19), третьей стала Усачева (229,71; 79,12 + 150,59).

На эту тему Мишин назвал Туктамышеву статуей Свободы, которая освещает путь в фигурное катание

Валиева считает, что допустила в прокате ошибку, поскольку была "немного не в себе": "Сейчас мне немного непонятно, что со мной было, что я даже во второй тулуп не особо "вкрутилась". Но больше всего спортсменке жаль, что у нее не будет шанса стать двукратной чемпионкой мира среди юниоров - турнир отменен из-за пандемии, а о чемпионате мира она и не думала, поскольку "всему свое время". На шутку журналистов о том, что теперь Валиева, Усачева и Хромых это "ВУХ" по аналогии с тем, как когда-то называли троицу Трусова-Щербакова-Косторная "ТЩК", спортсменка отметила - ей не очень нравятся прозвища и аббревиатуры, поскольку фигурное катание все-таки достаточно индивидуальный вид спорта. На предложение называться "Мисс Совершенство" Валиева ответила достаточно по-взрослому - это еще заслужить нужно. Первую из трех путевок на предстоящий турнир в Швеции застолбила чемпионка России Анна Щербакова, основными соискательницами на две оставшиеся должны были стать бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова, Косторная и Туктамышева. Трусова финал Кубка России пропустила по состоянию здоровья и, по словам ее тренера Евгения Плющенко, уже готовится к чемпионату мира. "Казнить нельзя помиловать" После короткой программы в соревнованиях мужчин первенство захватили молодые спортсмены - Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Петр Гуменник, а опытные бойцы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов оказались в самом низу турнирной таблицы - Игнатов шел седьмым, Алиев и вовсе девятым, что для отборочного старта к чемпионату мира уже выглядело как катастрофа. И все-таки произвольную программу действующий чемпион Европы Алиев выиграл, однако результат короткой не позволил ему стать победителем финала Кубка России, и в итоговом положении он оказался лишь третьим. Первое место удержал 17-летний ученик Татьяны Мишиной Семененко - 265,13 балла (94,95 за короткую программу и 170,18 произвольную), на второе вышел Гуменник (256,06; 88,09 + 167,97), который в настоящее время работает с Вероникой Дайнеко. На счету Алиева 254,79 балла (82,79 + 172,00). Что теперь решит Федерация фигурного катания на коньках России с единственной оставшейся путевкой в Стокгольм, предсказать трудно. И какое бы решение специалисты федерации не приняли, соломоновым ему явно не быть - в любом случае оно вызовет волну критики. Путевки на чемпионат мира в мужском одиночном катании всего две, первую взял чемпион России Михаил Коляда, а в Стокгольме перед россиянами стоит решение важной задачи завоевания квот на Олимпийские игры - сумма их мест должна быть не больше или равна 13, и тогда в Пекин смогут отправиться три российских фигуриста.

На эту тему Фигурист Алиев заявил, что примет ситуацию в случае непопадания на чемпионат мира

Семененко, безусловно, поездке будет рад и готов тренироваться еще сильнее, тем более что с уже утвержденным участником чемпионата мира Колядой он готовится в одной группе: "Смотрю на него, пытаюсь равняться, - рассказал Семененко. - Это дает мотивацию не отставать". Доверят ли 17-летнему спортсмену задачу завоевания путевки - большой вопрос. С другой стороны, как говорится, результат на табло, и этот результат сегодня явно не в пользу Алиева. Однако сильной стороной ученика Евгения Рукавицына сегодня являются опыт, артистизм и желание во что бы то ни стало отвоевать желанные три квоты на Игры, что в последний раз с мужской российской "одиночкой" случалось на Играх в Солт-Лейк-Сити, когда страну представляли Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт. Алиев заявил, что готов принять ситуацию в случае непопадания на чемпионат мира, хотя, конечно, расстроится. И добавил: "Я знаю, если Миша [Коляда] будет хорошо выступать, он будет хорошо получать (баллы на чемпионате мира). Не задирая нос, про себя могу сказать то же самое - я был на мировой арене, и я знаю на что способен при хороших прокатах без осечек". Кандидатуру Алиева поддержал Ягудин: "Путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев, он там был, у него есть необходимый опыт, и мне кажется, это достойная кандидатура. Да, Алиев третий, но он - действующий чемпион Европы и, на мой взгляд, у него шанс попробовать принести нашей стране еще одну квоту есть". Точки расставлены В парном катании и танцах с определением лидеров у федерации вопросов, похоже, не возникнет. В парном катании за путевку в Стокгольм сражались Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Мишина и Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной, лидировали как в короткой, так и в произвольной программах, обойдя соперников почти на 18 баллов, их результат после двух прокатов - 234,48 балла (80,79 балла за короткую программу и 153,69 балла за произвольную), у Павлюченко и Ходыкина 216,93 (70,14 + 146,79). Третьими стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (206,96; 70,93 + 136,03).

На эту тему Синицина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду в финале Кубка России