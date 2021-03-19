Чайковский и вакцинация. В Москве прошла коллегия Минспорта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Коллегия Минспорта, участники которой обсудили итоги зимнего сезона, планы подготовки к Олимпийским играм в Токио и Пекине, подготовку профессиональных спортивных кадров, а также развитие массового спорта, прошла в пятницу в Москве.

На эту тему Левитин: ВФЛА удалось добиться прогресса в восстановлении

По ходу мероприятия помощник президента РФ Игорь Левитин отметил прогресс в восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также необходимость единообразия в звуковом сопровождении и экипировке российских спортсменов на крупных международных соревнованиях. "Хотелось бы поблагодарить ВФЛА, - сказал Левитин. - ВФЛА получила разрешение на участие наших атлетов в токийской Олимпиаде в нейтральном статусе. Да, это, конечно, десять человек. Но тем не менее мы видим, что федерация в новом формате уже начинает работать по тем правилам, которые установлены в координации с международной федерацией".

На эту тему Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

Помощник президента также прокомментировал тот факт, что на чемпионатах мира, проходивших с начала этого года, российские спортсмены выступали либо под флагом Олимпийского комитета России, либо под флагами своих национальных федераций. "Хотим поблагодарить всех победителей и призеров чемпионатов мира, это большое событие. Минспорту необходимо было работать более координированно, чтобы все участники чемпионата мира были единообразными. А то у нас получается, что по каждому виду спорта в честь участников исполнялись свои песни. Нам не удалось прийти к единообразию по музыке и форме", - добавил помощник президента РФ. Говоря об альтернативе национальному гимну РФ на Олимпийских играх, министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам: "Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть". Вакцинация и экипировка В рамках заседания коллегии руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях (директор по спорту) Андрей Конокотин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму одежды российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

На эту тему МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио

"Мы предполагаем, что в состав олимпийской сборной России войдут 360-380 спортсменов, - сказал Конокотин. - Важным моментом является экипировка. МОК согласовал нам парадную и повседневную формы одежды. В экипировку пришлось вносить определенные изменения, что повлекло за собой изменение сроков и поставки. Исходим из того, что экипировочный центр откроется 30 июня". Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, в свою очередь, сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) также утвердил экипировку команды на Играх в Токио.

На эту тему ФМБА выразило недовольство в связи с низким количеством вакцинированных спортсменов

Конокотин не обошел вниманием тему вакцинации спортсменов перед Играми. "Единственным обязательным условием является отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Японию. В последних документах МОК присутствует настойчивая рекомендация вакцинации перед Играми. ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] располагает всеми мощностями для вакцинации всех спортсменов сборной страны", - сказал Конокотин. Заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова, говоря о вакцинации тренеров и спортсменов, заметила, что на данный момент этой возможностью воспользовался лишь небольшой процент участников Игр. "На сегодняшний день провакцинировано 18 спортсменов, на следующую неделю заявлено еще 60 членов сборной. Это не может нас устраивать, это даже не 10% от численности. Просьба руководителей спортивных федераций обратить на это особое внимание. У нас остался еще один месяц, чтобы успеть провакцинировать как можно большее количество спортсменов", - сказала Мирошникова. Выполнение решения CAS Обращаясь к участникам коллегии, Матыцин также поручил национальным федерациям сделать все необходимое для выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу нахождения высокопоставленных российских чиновников в руководстве международных спортивных организаций.

На эту тему Матыцин поручил национальным федерациям взять на контроль выполнение решения CAS