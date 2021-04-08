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КХЛ

Новый поворот. "Авангард" проиграл "Ак Барсу" в третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ

Казанская команда выиграла со счетом 2:1 и сократила отставание в серии до одной победы
Хоккеисты "Ак Барса" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Гавриил Григоров/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 8 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда, проигравшая два стартовых матча на своей площадке, сократила отставание от омичей до одной победы.

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Результаты стартовых встреч были не совсем ожидаемыми. Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата до серии с "Авангардом" не проиграл в плей-офф ни одного матча. Перед игрой в Балашихе главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов пошел на ряд изменений в составе. Впервые в нынешнем плей-офф на лед вышел пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан команды Данис Зарипов.

40-летний форвард не принял непосредственного участия в заброшенных шайбах, но находился на льду при втором голе своей команды, который на восьмой минуте забил Дмитрий Воронков. А еще раньше, на второй минуте, ворота Шимона Грубеца поразил Роман Рукавишников.

"Доволен ли Зариповым? Конечно, ему много не надо раскачиваться. Он здоровый, сыграл, помог на поле", - сказал Квартальнов после матча.

Помимо Зарипова, в состав казанцев вернулся нападающий Александр Бурмистров, а Тимур Билялов занял место в воротах, заменив Адама Рейдерборна. В обороне вышли играть Никита Лямкин и Тревор Мёрфи, а вот защитники Даниил Журавлёв и Микаэль Викстранд, а также форварды Харри Песонен и Михаил Фисенко матч пропускали.

Самоотверженный "Ак Барс"

Во втором периоде "Авангард" сумел найти свою игру, но получивший комфортное преимущество в счете соперник умело играл по счету и не позволял хозяевам создать много опасных моментов. Хоккеисты "Ак Барса" по итогам встречи блокировали 38 бросков.

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"Конечно, мы в Казани пропустили такие голы, можно было заблокировать эти броски. Сегодня хорошо получилось в этом компоненте. Такой хоккей, с таким соперником играем, нагрузили они нас в плане обороны", - отметил Квартальнов.

Однако ближе к концу второго периода омичи все же сумели пробить Билялова. Клим Костин поставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота после броска Вилле Покки. В самой концовке второго периода судьи наказали весьма спорным удалением форварда "Авангарда" Александра Хохлачева, из-за чего омичи были вынуждены начать заключительную 20-минутку в меньшинстве.

По ходу третьего периода автор гола Костин получил малый штраф и десятиминутный дисциплинарный, а уже после финальной сирены на десять минут был наказан Егор Чинахов. Таким образом, по итогам встречи хоккеисты "Авангарда" заработали 30 штрафных минут, а игроки "Ак Барса" - всего две.

В третьем периоде гостей в нескольких эпизодах выручил Билялов. "Авангард" отчаянно штурмовал ворота соперника, однако сравнять счет не смог. Снова не помог хозяевам Илья Ковальчук, который уходит с площадки без заброшенной шайбы уже в десятой встрече подряд.

"Когда мы говорим о Ковальчуке, нужно признать, что ему уже 37 лет. Он стал прекрасным дополнением к нашей команде, он лидер. Ваш вопрос о его проблемах в этой серии справедлив, но Илья знаменит своими великолепными бросками и голами, это к нему несомненно придет, он забросит какую-нибудь важную шайбу", - сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Хартли не обращает внимания на ситуацию с Емелиным

Перед началом третьего матча главной темой была ситуация с капитаном "Авангарда" Алексеем Емелиным. Хоккеист получил повреждение во первой игре серии, после которого покинул лед, но в скором времени вернулся на площадку. Однако на второй матч защитник не вышел. Позднее "Авангард" сообщил, что Емелин госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что Емелин находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз "токсический шок печени", а в организме хоккеиста обнаружили наркотические вещества. Во вторник Емелина транспортировали в Москву и госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

В день третьего матча "Авангард" сделал заявление, в котором подчеркнул, что клуб не располагает информацией о присутствии в организме Емелина запрещенных веществ. Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков в своем заявлении попросил СМИ не давать неподтвержденную информацию о состоянии здоровья хоккеиста.

"Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча [полуфинальной серии плей-офф с "Ак Барсом"] в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду", - сказал Волков.

Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов хоккеиста. "Очень много экспертов развелось. Сегодня "Авангард" выпустил официальное заявление, и мы ждем такого же официального заключения от медиков", - сказал Хартли после матча.

Сказалось ли на состоянии игроков "Авангарда" потеря одного из капитанов команды (Емелин является капитаном наряду с Ковальчуком - Прим. ТАСС) и лидеров обороны, можно будет узнать только по окончании серии. Четвертая встреча между "Авангардом" и "Ак Барсом" состоится в Балашихе 9 апреля.

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