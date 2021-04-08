Новый поворот. "Авангард" проиграл "Ак Барсу" в третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ

Казанская команда выиграла со счетом 2:1 и сократила отставание в серии до одной победы

БАЛАШИХА /Московская область/, 8 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда, проигравшая два стартовых матча на своей площадке, сократила отставание от омичей до одной победы.

Результаты стартовых встреч были не совсем ожидаемыми. Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата до серии с "Авангардом" не проиграл в плей-офф ни одного матча. Перед игрой в Балашихе главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов пошел на ряд изменений в составе. Впервые в нынешнем плей-офф на лед вышел пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан команды Данис Зарипов. 40-летний форвард не принял непосредственного участия в заброшенных шайбах, но находился на льду при втором голе своей команды, который на восьмой минуте забил Дмитрий Воронков. А еще раньше, на второй минуте, ворота Шимона Грубеца поразил Роман Рукавишников. "Доволен ли Зариповым? Конечно, ему много не надо раскачиваться. Он здоровый, сыграл, помог на поле", - сказал Квартальнов после матча. Помимо Зарипова, в состав казанцев вернулся нападающий Александр Бурмистров, а Тимур Билялов занял место в воротах, заменив Адама Рейдерборна. В обороне вышли играть Никита Лямкин и Тревор Мёрфи, а вот защитники Даниил Журавлёв и Микаэль Викстранд, а также форварды Харри Песонен и Михаил Фисенко матч пропускали. Самоотверженный "Ак Барс" Во втором периоде "Авангард" сумел найти свою игру, но получивший комфортное преимущество в счете соперник умело играл по счету и не позволял хозяевам создать много опасных моментов. Хоккеисты "Ак Барса" по итогам встречи блокировали 38 бросков.

"Конечно, мы в Казани пропустили такие голы, можно было заблокировать эти броски. Сегодня хорошо получилось в этом компоненте. Такой хоккей, с таким соперником играем, нагрузили они нас в плане обороны", - отметил Квартальнов. Однако ближе к концу второго периода омичи все же сумели пробить Билялова. Клим Костин поставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота после броска Вилле Покки. В самой концовке второго периода судьи наказали весьма спорным удалением форварда "Авангарда" Александра Хохлачева, из-за чего омичи были вынуждены начать заключительную 20-минутку в меньшинстве. По ходу третьего периода автор гола Костин получил малый штраф и десятиминутный дисциплинарный, а уже после финальной сирены на десять минут был наказан Егор Чинахов. Таким образом, по итогам встречи хоккеисты "Авангарда" заработали 30 штрафных минут, а игроки "Ак Барса" - всего две. В третьем периоде гостей в нескольких эпизодах выручил Билялов. "Авангард" отчаянно штурмовал ворота соперника, однако сравнять счет не смог. Снова не помог хозяевам Илья Ковальчук, который уходит с площадки без заброшенной шайбы уже в десятой встрече подряд. "Когда мы говорим о Ковальчуке, нужно признать, что ему уже 37 лет. Он стал прекрасным дополнением к нашей команде, он лидер. Ваш вопрос о его проблемах в этой серии справедлив, но Илья знаменит своими великолепными бросками и голами, это к нему несомненно придет, он забросит какую-нибудь важную шайбу", - сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. Хартли не обращает внимания на ситуацию с Емелиным Перед началом третьего матча главной темой была ситуация с капитаном "Авангарда" Алексеем Емелиным. Хоккеист получил повреждение во первой игре серии, после которого покинул лед, но в скором времени вернулся на площадку. Однако на второй матч защитник не вышел. Позднее "Авангард" сообщил, что Емелин госпитализирован в тяжелом состоянии.

На эту тему Главный тренер "Авангарда" Хартли прокомментировал ситуацию с хоккеистом Емелиным