Новый поворот. "Авангард" проиграл "Ак Барсу" в третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 8 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда, проигравшая два стартовых матча на своей площадке, сократила отставание от омичей до одной победы.
Результаты стартовых встреч были не совсем ожидаемыми. Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата до серии с "Авангардом" не проиграл в плей-офф ни одного матча. Перед игрой в Балашихе главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов пошел на ряд изменений в составе. Впервые в нынешнем плей-офф на лед вышел пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан команды Данис Зарипов.
40-летний форвард не принял непосредственного участия в заброшенных шайбах, но находился на льду при втором голе своей команды, который на восьмой минуте забил Дмитрий Воронков. А еще раньше, на второй минуте, ворота Шимона Грубеца поразил Роман Рукавишников.
"Доволен ли Зариповым? Конечно, ему много не надо раскачиваться. Он здоровый, сыграл, помог на поле", - сказал Квартальнов после матча.
Помимо Зарипова, в состав казанцев вернулся нападающий Александр Бурмистров, а Тимур Билялов занял место в воротах, заменив Адама Рейдерборна. В обороне вышли играть Никита Лямкин и Тревор Мёрфи, а вот защитники Даниил Журавлёв и Микаэль Викстранд, а также форварды Харри Песонен и Михаил Фисенко матч пропускали.
Самоотверженный "Ак Барс"
Во втором периоде "Авангард" сумел найти свою игру, но получивший комфортное преимущество в счете соперник умело играл по счету и не позволял хозяевам создать много опасных моментов. Хоккеисты "Ак Барса" по итогам встречи блокировали 38 бросков.
"Конечно, мы в Казани пропустили такие голы, можно было заблокировать эти броски. Сегодня хорошо получилось в этом компоненте. Такой хоккей, с таким соперником играем, нагрузили они нас в плане обороны", - отметил Квартальнов.
Однако ближе к концу второго периода омичи все же сумели пробить Билялова. Клим Костин поставил клюшку на пятачке и переправил шайбу в ворота после броска Вилле Покки. В самой концовке второго периода судьи наказали весьма спорным удалением форварда "Авангарда" Александра Хохлачева, из-за чего омичи были вынуждены начать заключительную 20-минутку в меньшинстве.
По ходу третьего периода автор гола Костин получил малый штраф и десятиминутный дисциплинарный, а уже после финальной сирены на десять минут был наказан Егор Чинахов. Таким образом, по итогам встречи хоккеисты "Авангарда" заработали 30 штрафных минут, а игроки "Ак Барса" - всего две.
В третьем периоде гостей в нескольких эпизодах выручил Билялов. "Авангард" отчаянно штурмовал ворота соперника, однако сравнять счет не смог. Снова не помог хозяевам Илья Ковальчук, который уходит с площадки без заброшенной шайбы уже в десятой встрече подряд.
"Когда мы говорим о Ковальчуке, нужно признать, что ему уже 37 лет. Он стал прекрасным дополнением к нашей команде, он лидер. Ваш вопрос о его проблемах в этой серии справедлив, но Илья знаменит своими великолепными бросками и голами, это к нему несомненно придет, он забросит какую-нибудь важную шайбу", - сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.
Хартли не обращает внимания на ситуацию с Емелиным
Перед началом третьего матча главной темой была ситуация с капитаном "Авангарда" Алексеем Емелиным. Хоккеист получил повреждение во первой игре серии, после которого покинул лед, но в скором времени вернулся на площадку. Однако на второй матч защитник не вышел. Позднее "Авангард" сообщил, что Емелин госпитализирован в тяжелом состоянии.
Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что Емелин находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз "токсический шок печени", а в организме хоккеиста обнаружили наркотические вещества. Во вторник Емелина транспортировали в Москву и госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
В день третьего матча "Авангард" сделал заявление, в котором подчеркнул, что клуб не располагает информацией о присутствии в организме Емелина запрещенных веществ. Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков в своем заявлении попросил СМИ не давать неподтвержденную информацию о состоянии здоровья хоккеиста.
"Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча [полуфинальной серии плей-офф с "Ак Барсом"] в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду", - сказал Волков.
Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов хоккеиста. "Очень много экспертов развелось. Сегодня "Авангард" выпустил официальное заявление, и мы ждем такого же официального заключения от медиков", - сказал Хартли после матча.
Сказалось ли на состоянии игроков "Авангарда" потеря одного из капитанов команды (Емелин является капитаном наряду с Ковальчуком - Прим. ТАСС) и лидеров обороны, можно будет узнать только по окончании серии. Четвертая встреча между "Авангардом" и "Ак Барсом" состоится в Балашихе 9 апреля.