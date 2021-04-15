"Уфа" рассматривает вопрос подачи жалобы на штраф за поведение в социальных сетях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Клуб "Уфа" рассматривает вопрос подачи жалобы на решение по наказанию, которое вынес комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Уфа" была оштрафована за поведение в социальных сетях на 250 тыс. рублей.

"Мы не можем быть довольными решением, которое принял комитет по этике. Нам кажется, что это жестковато, - сказал Газизов. - Ошибка человека, за которую мы сразу извинились, вырастает в эту сумму. Почему-то нас жестко монетизировали".

"Будем обжаловать. Юристы наши изучают вопрос, какой-то путь наверняка есть. Будем идти своим путем", - добавил он.

7 апреля после игры четвертьфинала Бетсити - Кубка России "Ахмат" - "Уфа" (1:0) в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.