"За золотом - в следующем году". Российские керлингистки завоевали серебро чемпионата мира

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу стала серебряным призером чемпионата мира. В финале подопечные Сергея Беланова проиграли команде Швейцарии со счетом 2:4. Соревнования проходили в канадском Калгари.

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В составе российской команды выступали скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Предварительный этап россиянки завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, где спортсменки обыграли шведок (8:7). Российская команда завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине еще после девятого матча на турнире, обеспечив себе место в плей-офф. С прицелом на Олимпиаду "Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации, - сказал ТАСС после финала президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. - Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота. В любом случае это очень важное и достойное серебро для всей команды и федерации". Свищев также отметил, что женской и мужской национальным командам необходимо забыть о результатах чемпионата мира и сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм. В апреле российские керлингисты заняли четвертое место на мировом первенстве.

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"Поздравляю нашу команду и тренеров, шикарно играли наши девчонки. Ситуация непростая, почти не было выездов за рубеж, нам удавалось проводить редкие турниры на территории России. Считаю, что нашим иностранным партнерам и соперникам было чуть проще, они могли в Европе или Канаде редко, но встречаться с сильными оппонентами. Но стратегия тренеров и работа нашей команды были на правильном пути. Очень надеемся на Олимпийские игры, целенаправленно будем готовиться к ним", - добавил собеседник агентства. Закономерный результат Тренер команды Беланов назвал выход в финал закономерным и заслуженным результатом. "Эмоции от выхода в финал - радость и удовлетворение, - рассказал он. - Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, - это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился".

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