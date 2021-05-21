Хоккеист сборной России Григоренко оценил атмосферу в первом матче чемпионата мира

В стартовом матче группы А на чемпионате мира в Риге россияне обыграли чехов со счетом 4:3. Из-за эпидемиологической ситуации в стране на трибуны пока не допускаются зрители. Однако ранее Сейм Латвии решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что ожидает допуска зрителей на матчи с 27 мая.

"На самом деле атмосфера, по-моему, была хорошая, - сказал Григоренко. - Почувствовалось, что это чемпионат мира, в игре был хороший накал. Такое событие проходит раз в год, и все хотят играть на чемпионате мира. Все равно здесь собраны все сильнейшие, кто не получил травмы и смог приехать из НХЛ [Национальной хоккейной лиги], так что я думаю, что у нас хорошая команда, каждому игроку есть что доказывать".

"У нашей страны всегда одна задача - побеждать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, сильную команду, но готовимся дальше, здесь нельзя недооценивать ни одну команду", - добавил спортсмен.