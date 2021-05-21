Хоккеист сборной России Григоренко оценил атмосферу в первом матче чемпионата мира

ТАСС, 21 мая. Атмосфера в первом матче чемпионата мира по хоккею была хорошей, в игре чувствовался накал. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Михаил Григоренко.
В стартовом матче группы А на чемпионате мира в Риге россияне обыграли чехов со счетом 4:3. Из-за эпидемиологической ситуации в стране на трибуны пока не допускаются зрители. Однако ранее Сейм Латвии решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что ожидает допуска зрителей на матчи с 27 мая.
"На самом деле атмосфера, по-моему, была хорошая, - сказал Григоренко. - Почувствовалось, что это чемпионат мира, в игре был хороший накал. Такое событие проходит раз в год, и все хотят играть на чемпионате мира. Все равно здесь собраны все сильнейшие, кто не получил травмы и смог приехать из НХЛ [Национальной хоккейной лиги], так что я думаю, что у нас хорошая команда, каждому игроку есть что доказывать".
"У нашей страны всегда одна задача - побеждать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, сильную команду, но готовимся дальше, здесь нельзя недооценивать ни одну команду", - добавил спортсмен.
Нападающий россиян Александр Барабанов оценил качество льда в Олимпийском центре, где проводятся матчи группы А. "Достойное качество льда, никаких вопросов нет, все устраивает, - сказал хоккеист. - Конечно, непривычно [слышать после матча не гимн], но мы являемся заложниками этой ситуации. Я чувствую себя еще не на все 100%, так как площадка здесь другая, перелет сказывается, но надеюсь, что от матча к матчу буду прибавлять и приносить пользу команде, это была первая игра, поэтому ошибки свойственны, будем исправляться".
Следующий матч на чемпионате мира российская сборная сыграет в субботу (начало - 16:15 мск). Соперником подопечных Брагина станет команда Великобритании. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.