Брагин: хоккеист сборной России Тимкин может вернуться в состав в следующем матче

ТАСС, 22 мая. Нападающий сборной России Евгений Тимкин, не попавший в состав команды на матч против британцев, может вернуться в игре против словаков. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Россияне выиграли у команды Великобритании со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге. Вместо Тимкина в заявку на матч попал Андрей Кузьменко.

"Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. По Алексею [Марченко] - мы ждем, смотрим, он у нас в обойме, очень серьезно готовится, - сказал Брагин. - [В матче против британцев] мы несколько вариантов наиграли, большинство посмотрели, поэтому это была полезная игра, хорошая подготовка к следующему матчу".

Также на чемпионате мира, помимо Кузьменко, дебютировали нападающий Сергей Толчинский и голкипер Иван Бочаров. "Они неплохо влились [в игру]. Да, противник не такого высокого уровня, но все трое провели хороший матч", - отметил главный тренер.