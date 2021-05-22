Брагин: хоккеист сборной России Тимкин может вернуться в состав в следующем матче

ТАСС, 22 мая. Нападающий сборной России Евгений Тимкин, не попавший в состав команды на матч против британцев, может вернуться в игре против словаков. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Россияне выиграли у команды Великобритании со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге. Вместо Тимкина в заявку на матч попал Андрей Кузьменко.
"Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. По Алексею [Марченко] - мы ждем, смотрим, он у нас в обойме, очень серьезно готовится, - сказал Брагин. - [В матче против британцев] мы несколько вариантов наиграли, большинство посмотрели, поэтому это была полезная игра, хорошая подготовка к следующему матчу".
Также на чемпионате мира, помимо Кузьменко, дебютировали нападающий Сергей Толчинский и голкипер Иван Бочаров. "Они неплохо влились [в игру]. Да, противник не такого высокого уровня, но все трое провели хороший матч", - отметил главный тренер.
"Мы хотели от ребят хорошего начала, так и получилось: они забили хорошие голы. В дальнейшем, конечно, требовали правильной игры, так как все неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно, - добавил Брагин. - Правильные действия - это пять в обороне, пять в атаке, но самое главное - без грубых ошибок. Можно много рассуждать о том, как правильно играть, но главное - это агрессия в зоне атаки и агрессия в зоне обороны".
Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Следующий матч россияне проведут 24 мая против команды Словакии. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России, в честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.