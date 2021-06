Дыхание жизни. Евро-2020 стартовал с крупной победы сборной Италии

Старт футбольного торжества не разочаровал. Началось все с церемонии открытия, которая прошла на Олимпийском стадионе незадолго до начала матча. В представлении приняли участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Неста и Франческо Тотти, сотрудники почетного караула итальянской полиции, певец Андреа Бочелли, а также диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж, которые виртуальной картинкой представили официальную песню турнира We Are The People. Венчал церемонию красочный салют, который гармонично сочетался с ярким римским закатом.

Уникальная победа

Игра прошла при полном доминировании итальянской сборной. Но от этого она не стала менее зрелищной. 3:0 - самый крупный счет в матчах, открывавших чемпионат Европы, который ведет свою историю с 1960 года. Кроме того, сборная Италии впервые в матче Евро забила в одной игре три гола, хотя встреча с командой Турции стала для итальянцев 39-й в рамках турнира.