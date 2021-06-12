Дыхание жизни. Евро-2020 стартовал с крупной победы сборной Италии

ТАСС, 12 июня. Чемпионат Европы по футболу стартовал с яркой победы сборной Италии со счетом 3:0 над командой Турции на Олимпийском стадионе в Риме. Игра и присутствовавшие на ней 12 916 зрителей стали еще одним важным символом возвращения Европы к доковидной жизни.

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Встреча сборных Италии и Турции должна была состояться год назад, но чемпионат Европы был перенесен из-за пандемии коронавируса. Многие европейские страны только недавно сняли жесткие ограничения, по этой причине возможность вновь посетить спортивные арены и вживую прочувствовать эмоции спортивного праздника для большого числа людей сейчас имеет особое значение.

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Старт футбольного торжества не разочаровал. Началось все с церемонии открытия, которая прошла на Олимпийском стадионе незадолго до начала матча. В представлении приняли участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Неста и Франческо Тотти, сотрудники почетного караула итальянской полиции, певец Андреа Бочелли, а также диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж, которые виртуальной картинкой представили официальную песню турнира We Are The People. Венчал церемонию красочный салют, который гармонично сочетался с ярким римским закатом. Уникальная победа Игра прошла при полном доминировании итальянской сборной. Но от этого она не стала менее зрелищной. 3:0 - самый крупный счет в матчах, открывавших чемпионат Европы, который ведет свою историю с 1960 года. Кроме того, сборная Италии впервые в матче Евро забила в одной игре три гола, хотя встреча с командой Турции стала для итальянцев 39-й в рамках турнира.

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Уникальным стал и первый мяч, забитый на Евро - впервые им стал автогол. На 53-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал турецкий защитник Мерих Демирал, не сумевший четко прервать прострел. Итальянская команда продлила свою серию без поражений до 28 матчей, до рекорда 1939 года осталось всего две игры. Итальянцам, ведомым бывшим главным тренером петербургского "Зенита" Роберто Манчини, после такого яркого матча вполне по силам не проиграть и в оставшихся играх группового этапа против швейцарцев и валлийцев.

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Более того, котировки сборной Италии на победу в турнире после стартового матча теперь наверняка возрастут. Чемпионство будет достойным ответом команды своим болельщикам за провал четырехлетней давности - в 2017 году сборная Италии не сумела отобраться на чемпионат мира в России. Впрочем, Маничин пока не спешит давать громкие обещания. "Это был замечательный вечер, я надеюсь, что их будет еще много. [Финал на] "Уэмбли"? Пока до него очень далеко. Впереди еще шесть игр", - сказал он. "Мы хорошо сыграли. Поскольку это был первый матч, было непросто. Мы играли против хорошей команды, нам было важно быстро двигать мяч. Болельщики нам помогли", - отметил Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Самый красивый цвет в мире" Лучшим футболистом игры был признан защитник Леонардо Спинаццола, которому Олимпийский стадион особенно знаком - здесь домашние игры проводит "Рома", за которую он выступает. "Особый настрой ощущался еще в автобусе, когда мы ехали на стадион и видели большое число людей на улицах. От этого бегали мурашки по коже, - сказал он. - Сегодня мы выдали идеальный матч. К тому же с трибуны на меня смотрел сын, это добавляло эмоций".

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Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Сборные Швейцарии и Уэльса проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поздравил сборную своей страны с победой в матче открытия чемпионата Европы. "Сегодня мы восхищаемся самым красивым цветом в мире - голубым (традиционный цвет сборной Италии - прим. ТАСС). Прекрасное начало, вперед, ребята", - написал министр на своей официальной странице в "Твиттере".

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Впечатлениями от старта Евро поделился и министр спорта России Олег Матцыин. "Я думаю, у всех очень похожие эмоции: эмоции преодоления, радости, что праздник пришел, не только в Санкт-Петербург. Сегодня мы здесь, в столице России не только культурной, но и спортивной. Вижу глаза людей, они заждались этого праздника", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". "Несмотря на то, что матч открытия играют сегодня Турция и Италия, вижу, что люди переживают, поддерживают - кто-то Турцию, кто-то Италию. Самое главное, что мы здоровы, мы можем организовать в этих непростых условиях такое большое мероприятие", - добавил министр. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".