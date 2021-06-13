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Чемпионат мира по дзюдо

Медали были, глаза горели. Сборная России по дзюдо завоевала три награды чемпионата мира

В заключительный день соревнований прошел турнир смешанных команд, который впервые будет представлен в программе Олимпиады в Токио
© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо уезжает с предолимпийского чемпионата мира в Будапеште с тремя медалями - золотую награду завоевал Яго Абуладзе (весовая категория до 60 кг), серебряную - Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), бронзовую - Якуб Шамилов (до 66 кг). В заключительный день соревнований прошел турнир смешанных команд, который совсем скоро впервые будет представлен в программе Олимпиады в Токио, в схватке за бронзу россияне уступили сборной Бразилии со счетом 2-4.

Старт в Будапеште обычным не назовешь. Во-первых, чемпионат в нынешнем формате впервые после включения вида спорта в олимпийскую программу (1964) проходил в один год с Играми. Турнир стал одним из этапов отбора на Олимпиаду, однако этот рубеж спортсмены обычно проходили за год до главного старта четырехлетия, в связи с чем вопрос с определением состава в Будапешт решался в оперативном режиме, в зависимости от индивидуальных планов спортсменов по подготовке к Играм в Токио.

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Во-вторых, соревнования проходили в условиях жестких ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Начиная от запрета покинуть территорию отеля и арены, находящихся в шаговой доступности друг от друга, заканчивая практически пустыми трибунами - на турнир была допущена лишь небольшая группа местных болельщиков, которые изо всех сил постарались оказать дзюдоистам звуковую поддержку. В помощь им были представители команд на трибунах, которые также внесли свой посильный вклад в создание надлежащей атмосферы чемпионата мира.

В третьих, российской команде на мировом чемпионате в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда, которые продлятся до середины декабря 2022 года, пришлось выступать не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России, а в честь победителя на турнире должен был звучать Первый концерт Чайковского. Это произошло единожды, когда чемпионом мира в первый день старта стал 23-летний Яго Абуладзе в весовой категории до 60 кг. На вопрос об ощущениях во время награждения, Абуладзе сдержанно заметил: "Люблю классику".

Для сборной России золото чемпионата мира, завоеванное Абуладзе, стало первым за долгие годы, предыдущее достижение принадлежало Тагиру Хайбулаеву (до 100 кг) на чемпионате мира 2011 года в Париже, а через год россиянин стал чемпионом Олимпиады в Лондоне. Всего же победителями мировых первенств ранее становились пятеро россиян - Николай Ожегин (1995), Виталий Макаров (2001), трижды Александр Михайлин (2001 - в весе свыше 100 кг и в абсолютной категории, 2005), Иван Нифонтов (2009) и Хайбулаев (2011).

Медаль в память о друге

Для нового чемпиона мира в весе до 60 кг, личным тренером которого является его отец Джумбер Абуладзе, первая в карьере медаль мирового чемпионата стала шагом к Олимпиаде в Токио. Состав команды будет объявлен в ближайшее время, поэтому каждое достижение или неудача спортсмена именно сейчас имеет особое значение. Внутренняя конкуренция практически в каждом весе жесточайшая, и до стара в Венгрии лидером из россиян в олимпийском рейтинге был Роберт Мшвидобадзе, шедший вторым с 6 001 очком, у Абуладзе, шедшим девятым, было 4 729 баллов, однако победа на мировом чемпионате принесла ему еще 2 000 очков.

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Свою медаль россиянин посвятил ушедшему из жизни другу, который всегда поддерживал спортсмена. Комментируя внутреннюю конкуренцию он отметил: "Роберт - очень сильный дзюдоист, нереально сильный, он столько лет держится на высоком уровне. Хочу пожелать ему всего самого хорошего, искренне, от души".

Вторую медаль для сборной России - бронзу в весовой категории до 66 кг взял 30-летний Якуб Шамилов, который в схватке за медаль победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова. Свою награду россиянин получил из рук трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, посетившего турнир в Будапеште в качестве почетного гостя.

Для Шамилова это стало большим сюрпризом, и после награждения спортсмен признался: "Удивился. Это на удачу, когда трехкратный олимпийский чемпион вручает тебе награду. Он сказал мне: "Чуть-чуть не получилось". Буду надеяться, что, как и он, поеду на Игры и там у меня все получится".

К финалу на одной ноге

Третьей медали пришлось ждать четыре томительных дня - ни мужской команде, ни женской не удавалось завоевать места на пьедестале. Неудачи постигли четырехкратного призера мировых чемпионатов Дениса Ярцева (до 73 кг) и олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева (до 81 кг), которые покинули турнирную сетку уже во втором круге, бронзовый призер чемпионатов Европы Аслан Лаппинагов (до 81 кг) выбыл в третьем круге. Победитель Европейских игр в Минске Арман Адамян (до 100 кг) в борьбе за бронзу уступил одному из самых титулованных дзюдоистов - серебряному призеру Игр в Рио-де-Жанейро грузину Варламу Липартелиани.

В составе женской российской команды на турнире в Будапеште выступили Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова (обе - до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (обе - до 52 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Екатерина Валькова (до 63 кг), Антонина Шмелева, Нюргуяна Никифорова (обе - до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг). Лучшего результата из них смогла добиться Конкина, она уверенно стартовала в первом круге в поединке с соперницей из Португалии, одолела во втором чемпионку Европы венгерку Хедвиг Каракаш, однако в третьем не смогла противостоять Норе Гяковой из Косова, пробилась в утешительный раунд, но в схватке за бронзу чемпионата мира попалась на удержание немки Терезы Штолль.

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И все-таки ожидания российской команды в итоге были вознаграждены серебром тяжеловеса Башаева. Причем медаль спортсмен выиграл, как говорится, на одной ноге - травмировал голеностоп в первой же схватке, в связи с чем практически утерял возможность исполнять свой коронный бросок с колен. Как позже отметил главный тренер мужской команды Хасанби Таов, была высокая вероятность снятия спортсмена с турнира, однако Башаев проявил себя героем. И если бы не травма, кто знает, как бы завершился финал россиянина с японцем Кокоро Кагеурой, тем более что счет личного противостояния спортсменов к чемпионату мира был равным - 1-1.

Подводя итоги индивидуального турнира чемпионата, Таов поблагодарил команду. "В целом все выглядели очень хорошо, молодцы, тренерский коллектив доволен, хотя и могли побороться еще лучше", - отметил тренер.

Тренеры, которым можно доверять

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов отметил, что в организации считают результат российской команды в Будапеште хорошим, и особенно отметил борьбу молодежи в заключительный день: "Приятно было наблюдать за ребятами в командной борьбе, это в основном были наши молодые дзюдоисты - глаза горели, настраивались на победу, практически снесли соперников на раннем этапе. Борьба была очень хорошей, доставила удовольствие. Думаю, этот чемпионат мира мы можем занести в свой актив, но уже завтра нужно забыть о нем и начать планомерную подготовку к Играм в Токио".

Комментируя предстоящее определение состава сборной в Токио, Денисов отметил, что в этом вопросе стоит полностью довериться тренерам российской сборной, поскольку они практически 300 дней в году проводят с командой. "За последние годы они заработали столько медалей, сколько советское и российское дзюдо вместе взятые. У них есть опыт и понимание, что они делают, поэтому стоит довериться их выбору и поддержать сборную на Играх в Токио", - подчеркнул двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

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