Рекорды Роналду и очередной автогол. Завершился первый тур группового этапа Евро-2020

ТАСС, 16 июня. Сборная Португалии разгромила венгров со счетом 3:0 на чемпионате Европы по футболу, в другом матче группы F действующие чемпионы мира французы с минимальным счетом переиграли команду Германии. Капитан португальцев Криштиану Роналду установил два рекорда Евро.

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Встреча в Будапеште между сборными Португалии и Венгрии стала самой посещаемой на текущем чемпионате Европы, власти города разрешили заполнить стадион "Ференц Пушкаш" вместимостью 67 215 человек на 100%. С первых минут команда Фернанду Сантуша начала контролировать мяч и создавать моменты в атаке, самым активным в первом тайме был португалец Диогу Жота, который нанес два сильных и плотных удара по воротам венгров, но в обоих случаях выручил голкипер Петер Гулачи. Во втором тайме ситуация не сильно изменилась, но мяч в итоге оказался в воротах португальцев. На 80-й минуте отличился полузащитник Сабольч Шён, но гол был отменен из-за офсайда. А уже через четыре минуты португальцы сами забили гол. Полузащитник Рафаэль Геррейро с линии штрафной пробил в защитника, от которого мяч отскочил в ворота. После забитого гола португальцы прибавили в атаке: на 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в компенсированное время эффектно завершил комбинацию, разыгранную вместе с полузащитником Рафаэлем Силвой.

По итогам встречи Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив 11 мячей за пять турниров, по этому показателю он обошел француза Мишеля Платини (девять голов). Также Роналду стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы, ранее он выступал на турнирах 2004, 2008, 2012, 2016 годов. После игры Роналду поблагодарил партнеров по команде. "Сборная Венгрии очень хорошо защищалась, но мы забили три гола. Я очень благодарен команде за то, что они до последнего верили в победу, помогли мне забить два гола и стать лучшим игроком матча. Было важно начать правильно, чтобы вселить в себя уверенность, теперь необходимо продолжать в том же духе и выиграть в следующем матче", - сказал Роналду, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Португальцы впервые обыграли сборную Венгрии в рамках чемпионата Европы. Первая встреча команд прошла 22 июня 2016 года на групповом этапе турнира во Франции и завершилась со счетом 3:3. На Евро-2016 венгры дошли до 1/8 финала, где проиграли бельгийцам (0:4), а португальцы стали победителями чемпионата Европы, обыграв французов в дополнительное время в финальном матче (1:0). Лучшим результатом сборной Венгрии являются бронзовые медали чемпионата Европы 1964 года. Встреча двух чемпионов мира В последнем матче первого тура чемпион мира 2018 года сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0. На 20-й минуте после прострела француза Лукаса Эрнандеса немецкий защитник Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота. Он забил первый автогол сборной Германии на чемпионатах Европы, всего за первый тур группового этапа футболисты трижды отправляли мяч в свои ворота, что является повторением рекорда Евро-2016. Примечательно, что первый тур начался с автогола, в матче открытия турнира турок Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в игре с итальянцами (0:3). Это первый случай в истории чемпионатов Европы, когда дебютным мячом на турнире стал автогол.

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До забитого гола французы действовали активнее. Немцы включились после пропущенного мяча и начали больше времени проводить в атаке, однако это ни к чему не привело. Во втором тайме команда Йоахима Лёва усилила давление, однако сборная Франции действовала острее. Подопечным Дидье Дешама удалось дважды отличиться, однако голы Килиана Мбаппе и Карима Бензема были отменены из-за офсайдов. Несмотря на поражение, главный тренер сборной Германии Лёв отметил, что его футболисты выложились на сто процентов. "Это был действительно напряженный матч, мы боролись до самого конца. Я не могу винить свою команду, ведь они выложились на сто процентов", - сказал Лёв, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА.

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Встреча проходила в Мюнхене на одноименном стадионе вместимостью 75 000 человек, который власти города разрешили заполнить на 22%. Перед началом матча на поле приземлился парапланерист. После приземления ему помог подняться немецкий защитник Антонио Рюдигер, после чего парапланериста задержала охрана стадиона. Позднее пресс-служба УЕФА сообщила, что в ходе инцидента несколько человек на стадионе получили травмы и попали в больницу.

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На чемпионатах Европы сборные Франции и Германии встретились во второй раз, первая игра прошла 7 июля 2016 года в рамках полуфинала Евро и завершилась победой французов со счетом 2:0. Команды Франции является двукратным чемпионом Европы (1984, 2000), немецкие футболисты выигрывали золотые медали турнира трижды (1972, 1980, 1996). Сборная Германии является победителем чемпионата мира 2014 года, это второй случай в истории Евро, когда на турнире встречаются два последних победителя мундиаля. На Евро-2012 дважды между собой сыграли испанцы (чемпионы мира 2010 года) и итальянцы (2006), матч группового этапа завершился со счетом 1:1, а в финале сборная Испании разгромила команду Италии (4:0). Сборная Португалии лидирует в группе F с тремя очками, второе место занимают французы (3 очка), третье - немцы, четвертое - венгры (обе команды не набрали очков). В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене встретятся с португальцами, матчи пройдут 19 июня. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.