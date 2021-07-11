Холодный душ и жирная точка. Чемпионат Европы стал неоднозначным для российских пятиборцев

В общекомандном зачете отечественные спортсмены заняли второе место, но в олимпийских видах спорта не сумели завоевать ни одной медали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Завершившийся в воскресенье в Нижнем Новгороде чемпионат Европы по современному пятиборью оставил после себя неоднозначное впечатление с точки зрения достигнутого командой хозяев результата. Россияне в общекомандном зачете уступили только венграм, однако в олимпийских видах остались без медалей.

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Местом проведения основных дисциплин (конкура и лазер-рана) был выбран футбольный стадион "Нижний Новгород", находящийся на берегу реки Волги. Соревнования, длившиеся с 5 по 11 июля, проходили в очень жаркую погоду, благодаря чему будущие участники Олимпийских игр получили возможность протестировать свои возможности перед токийским турниром, который также пройдет при температуре свыше 30 градусов по Цельсию. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран. Золото в заключительный день принесла России смешанная эстафета, в которой соперники не смогли ничего противопоставить Анастасии Чистяковой и жителю Нижнего Новгорода Кириллу Белякову. Гульназ Губайдуллина, Аделина Ибатуллина и Софья Козлова заняли второе место в командном женском турнире, Ульяна Баташова и Анна Буряк, а также Александр Лифанов и Беляков выиграли бронзовые награды в эстафетах. "Результаты чемпионата Европы оказались неоднозначными для нашей команды, - сказал журналистам по завершении турнира главный тренер сборной России Андрей Моисеев. - Но даже выступая в Нижнем Новгороде не в сильнейшем составе, сборная России сумела завоевать достаточное количество медалей. И очень приятно, что наши спортсмены сумели поставить жирную победную точку в заключительный день соревнований". Тревоги нет, есть понимание В состав российской команды на Олимпиаду в Токио вошли Лифанов, Губайдуллина и Баташова, которые не остались без медалей на домашнем европейском первенстве. Однако в личных турнирах, которые входят в программу Игр-2020, в Нижнем Новгороде выступила только чемпионка мира 2017 года Губайдуллина, которая осталась в шаге от наград, финишировав четвертой.

"Что касается наших олимпийцев, то этот чемпионат Европы был для них проходным турниром и одним из этапов подготовки. Это был последний старт, где можно было себя попробовать, что-то откорректировать и попробовать себя в технических видах. Это очень важно, чтобы максимально качественно выступить на Олимпийских играх", - заметил Моисеев. "Тревоги как таковой после этого турнира у меня нет, а есть четкое понимание, что нужно сделать, чтобы российские спортсмены поднялись в Токио на пьедестал. Вопрос заключается только в реализации. У Губайдуллиной, Баташовой и Лифанова шансы выиграть олимпийскую медаль, на мой взгляд, примерно одинаковые и достаточно хорошие. Все эти спортсмены находятся в мировом топе, и кто сумеет лучше справиться со своими эмоциями и волнением, то и будет на пьедестале", - считает главный тренер, которому удавалось побеждать на двух Олимпиадах подряд - в 2004 и 2008 годах. Все дело в психологии Победитель Игр-2000 и руководитель рабочей группы Федерации современного пятиборья России "Токио-2020" Дмитрий Сватковский в беседе с ТАСС отметил, что тренерскому штабу сборной России и самим пятиборцам-олимпийцам необходимо тщательно проанализировать свое выступление на чемпионате Европы и оперативно сделать выводы, чтобы иметь возможность бороться в Токио за награды Олимпиады. "С точки зрения "физики", я не думаю, что у ребят есть какие-то проблемы, все находятся сейчас в хорошей форме, - считает собеседник ТАСС. - А психология требует доработки. Этот чемпионат Европы стал для наших пятиборцев очень холодным душем перед Олимпийскими играми, который уберет все шапкозакидательские настроения и опустит многих на землю".

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Сватковский считает, что российские пятиборцы-олимпийцы обладают большим потенциалом. "Гульназ здесь сумела подняться с 16-го места на четвертое с таким неудовлетворительным фехтованием. Лифанов в том же фехтовании имеет большой задел, но часто упускает свои шансы в стрельбе, не справляясь каждый раз с психологическим давлением. Вот здесь и надо искать решения", - сказал олимпийский чемпион Сиднея. "Всем трем нашим олимпийцам сейчас есть над чем задуматься. Чтобы оставшийся месяц не почивать на лаврах, а методично каждый день работать над самодисциплиной. Все дело в ней, я считаю", - заключил Сватковский. Аминов настроен только на медали Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов за день до окончания чемпионата Европы заявил журналистам, что недоволен результатом российской команды на домашнем турнире. "Но главный старт этого сезона - Олимпийские игры, и тренеры выводят своих спортсменов на пик формы по-разному. Многие спортсмены и вовсе приняли решение пропустить этот турнир. Повторюсь, главный старт сезона еще впереди, поэтому я пока сдерживаю эмоции", - признался Аминов.

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"Разберем позже все ошибки и поймем, чего нашим спортсменам не хватало. С другой стороны, может быть, это и хорошо, что в преддверии Олимпийских игр у нас есть какие-то недочеты. И этот фактор сыграет положительную роль, но над этой проблемой мы все равно будем работать", - сказал глава ФСПР. Аминов подчеркнул, что, если российские пятиборцы вернутся из Токио без наград, то это будет расценено как неудача. "Я буду доволен только медалям, никакой другой результат для наших спортсменов недопустим. Если наши спортсмены выиграют две бронзовые медали? Я думаю, этого мало", - заметил глава федерации. Нижний Новгород замахнулся на чемпионат мира И если к выступлению российских пятиборцев на домашнем чемпионате Европы у президента ФСПР осталось немало вопросов, то к организации турнира нет ни одного замечания. "Я считаю, что организация чемпионата Европы в Нижнем Новгороде просто великолепная. Турнир готовили профессионалы, мне также очень нравится телевизионная трансляция, все находятся в восторге от картинки. Ко мне подходят иностранные гости и говорят, что такого уровня проведения соревнований им не достичь", - рассказал Аминов.

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